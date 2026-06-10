Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt, doch die große Preisexplosion bleibt bislang aus. Trotz neuer US-Angriffe auf iranische Ziele, Drohungen von Donald Trump und anhaltender Unsicherheit rund um die Straße von Hormus legte Brent-Rohöl nur moderat zu. Anleger blicken nun darauf, ob der Markt die geopolitischen Risiken bereits eingepreist hat oder ob ein neuer Ölpreisschub bevorsteht.Brent steigt nur leicht Ein Barrel Brent zur Lieferung im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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