Mercedes-Benz erweitert sein Geschäftsfeld deutlich über klassische Pkw hinaus. Neben neuen Elektroantrieben, günstigeren GLC Varianten und einem großen Militärfahrzeugauftrag rückt nun auch Drohnenabwehr in den Fokus. Für Anleger entsteht damit ein neues Bild aus Autoindustrie, Rüstung, Elektromobilität und staatlichen Investitionsprogrammen.Drohnenabwehr wird zum neuen Feld Mercedes-Benz arbeitet mit Tytan Technologies an einem mobilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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