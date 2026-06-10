Der Hauptsitz in London wird diesen Sommer eröffnet und bis zum Jahresende auf rund 200 Mitarbeiter anwachsen, da die EMEA-Region für Cursor zur am schnellsten wachsenden Region wird

Cursor, die führende Multi-Modell-KI-Codierungsplattform, gab heute die Einrichtung spezieller Teams für die EMEA-Region bekannt. Die Expansion ist eine Reaktion auf die regionale Dynamik, da sich der Umsatz in der EMEA-Region in diesem Jahr im Quartalsvergleich verdreifacht hat.

Das Cursor-EMEA-Team wird einen schnell wachsenden Kundenstamm betreuen, zu dem British Airways, BP, Deliveroo, Nokia, Sanofi und viele andere führende Unternehmen in der Region gehören. Cursor rechnet damit, die Mitarbeiterzahl in der EMEA-Region bis zum Jahresende auf rund 200 Mitarbeiter zu erhöhen und stellt in den Bereichen Go-to-Market, Engineering, Customer Success und Operations ein.

"Wir freuen uns unglaublich darauf, Cursor offiziell in der gesamten EMEA-Region zu starten und unser Engagement für Kunden und Partner in ganz Europa zu vertiefen. Als führendes Unternehmen für KI-Programmierung ist unser Ziel einfach: näher an den Teams zu sein, die die Zukunft gestalten, und Unternehmen dabei zu helfen, ihre strategisch wichtigsten KI- und Softwareentwicklungsinitiativen zu beschleunigen", sagte Ismail Elmas, SVP EMEA bei Cursor. "Dieser Start deckt alle wichtigen europäischen Märkte ab und spiegelt die wachsende Nachfrage wider, die wir von Unternehmen sehen, die bereit sind, KI in den Mittelpunkt ihrer Entwicklung zu stellen."

Im Zuge seiner Expansion in der EMEA-Region investiert Cursor in regionsspezifische Kompetenzen, um die Compliance-Anforderungen lokaler Unternehmen zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen in stark regulierten Branchen, in denen Datenlokalität, Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für den großflächigen Einsatz von KI-Tools unerlässlich sind.

"Als weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen für das KI-Zeitalter baut Nokia die Rechenzentren, Transport-, Mobilfunk- und Festnetze auf, die Milliarden von Menschen weltweit verbinden", sagte Pallavi Mahajan, Chief Technology and AI Officer bei Nokia. "Die Ausstattung von mehr als 20.000 Ingenieuren mit Cursor war nicht nur eine Entscheidung zur Produktivitätssteigerung, sondern eine strategische Entscheidung darüber, welche Art von Entwicklungsorganisation wir sein wollen. Unsere Teams steuern KI-Agenten in einigen der komplexesten Codebasen der Welt und helfen Nokia dabei, schneller voranzukommen und effizienter zu arbeiten."

Das Wachstum von Cursor spiegelt einen allgemeinen Wandel wider, wie Engineering-Organisationen KI-Tools einsetzen. Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Life Sciences, Energie, Professional Services und Verbrauchertechnologie setzen auf Cursor, um die Entwicklerproduktivität zu steigern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und ihre Softwareentwicklungs-Workflows zu modernisieren.

"Die Einführung von KI-Codierungstools wirkt sich auf Arbeitsabläufe, Governance und die tatsächliche Leistungserbringung der Teams aus", sagte Cameron Cronin, Global CTO der Salesforce Business Group bei Accenture. "Unsere Zusammenarbeit mit Cursor ermöglicht es uns, diese Einführung bei unseren Kunden mit der notwendigen Implementierungs- und Beratungsunterstützung zu begleiten, damit sie nachhaltig ist so können Unternehmen die Entwicklung beschleunigen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Kontrolle einzugehen."

Über die Plattform hinaus baut Cursor lokale Teams und ein Partner-Ökosystem auf, die für eine erfolgreiche Einführung sorgen Menschen, die die regionalen Märkte verstehen, und Partner, die bereit sind, Unternehmen vor Ort zu unterstützen. Es ist ein langfristiges Engagement für die Organisationen, die die Zukunft der Software in Europa gestalten.

Über Cursor

Cursor ist eine KI-Codierungsplattform, die Entwicklern und Engineering-Teams hilft, Software mit KI zu erstellen. Das Produkt von Cursor ist für komplexe Codebasen konzipiert, unterstützt innovative Modelle führender Anbieter und bietet Teams Tools zur Konfiguration des Modellzugriffs, von MCP-Steuerelementen und Agentenregeln auf Systemebene. Cursor hat über 50.000 Unternehmen auf seiner Plattform, darunter 67 Prozent der Fortune-500-Unternehmen. Täglich werden mit Cursor über 150 Millionen Zeilen Unternehmenscode geschrieben. Erfahren Sie mehr unter cursor.com.

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