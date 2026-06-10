Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch erneut den Rückwärtsgang eingelegt. Neben der anhaltenden Schwäche im Technologiesektor sorgte vor allem eine Kehrtwende im Nahen Osten für Verunsicherung. Ein einziger Post von Donald Trump reichte aus, um eine wichtige Chartmarke zu testen.Zwischenzeitlich hatten Kommentare des US-Präsidenten den deutschen Leitindex bis zu 1,6 Prozent ins Minus gezogen. Mit Blick auf die sich seit Wochen hinziehenden Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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