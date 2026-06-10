Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vier Bohrlöcher, vier Treffer - bestätigt sich hier ein neues Uran-System?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.06.2026 18:39 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Schwach nach neuen Trump-Drohungen

DJ MÄRKTE EUROPA/Schwach nach neuen Trump-Drohungen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Belastend wirkten neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser erklärte, der Iran habe sich für die Aushandlung eines Friedensabkommens zu viel Zeit gelassen und müsse nun "den Preis dafür bezahlen". Die Anleger dürften aber Zweifel haben, dass die USA tatsächlich eine neue Großoffensive gegen den Iran starten werden. Eine solche dürfte noch weniger Aussicht auf Erfolg haben als die zu Beginn des Irankriegs. Der Preis der Ölsorte Brent zog zwar an, blieb mit 93,69 Dollar aber klar unter den kritischen Niveaus.

Keine große Rolle spielten US-Militärschläge in der Nacht in Reaktion auf den Abschuss eines Helikopters durch den Iran, worauf wiederum der Iran einen Drohnenangriff auf die fünfte US-Flotte in Bahrain unternahm. Diese Scharmützel dürfte eher symbolhaften Charakter haben.

Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,7 Prozent. Der DAX gab mit minus 1 Prozent auf 24.195 Punkte deutlich stärker nach, auch belastet durch Index-Schwergewichte. An den Anleihe- sowie Devisenmärkten blieb es ruhig.

Etwas Unterstützung kam von den US-Verbraucherpreisen. Im Mai sind diese zwar deutlich um 0,5 Prozent gegenüber April gestiegen wegen der Verteuerung von Benzin. "Ansonsten hält sich der Inflationsdruck im Rahmen, wie die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel von 0,2 Prozent belegt. Die US-Notenbank dürfte daher durch den Inflationsanstieg hindurchschauen und die Leitzinsen nicht anheben", so die Commerzbank.

Am Donnerstag entscheidet die EZB über ihre Geldpolitik. Es wird erwartet, dass sie die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Im Fokus dürfte daher der Ausblick stehen.

Unter Abgabedruck standen Softwaretitel. Weiterhin scheint bei den Anlegern die Sorge umzugehen, dass das traditionelle Geschäftsmodell durch die KI-Disruption bedroht ist, die sogenannte "SaaSpocalypse". Für SAP ging es 3,2 Prozent nach unten, Nemetschek verloren 1,9 Prozent und Temenos 0,8 Prozent.

Aber auch Aktien aus dem Chipsektor hatten es schwer. Aixtron verloren 2,3 Prozent, Suss Microtec 2,6 Prozent und Infineon 0,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy ging es gleich um 6,5 Prozent nach unten. Der starke Liquiditätsentzug durch den 80 Milliarden schweren Börsengang von SpaceX am Freitag und die Kapitalerhöhung bei Alphabet - ebenfalls im Umfang von rund 80 Milliarden Dollar - hatten zuletzt belastet. Der Börsengang von SpaceX dürfte Signalwirkung weit über den Techsektor hinaus haben.

Der am Mittwoch erfolgte erweiterte Start von Amazons Teilladungsverkehr könnte für ein härteres Wettbewerbsumfeld in der Frachtbranche sorgen, so Raymond James. Allerdings merkten die Analysten an, dass etablierte Spediteure in Bereichen wie der Terminaldichte und der Abholungs- und Zustellungsabwicklung weiterhin die Oberhand hätten. Dennoch zeigte sich der Sektor belastet: Im DAX gaben Deutsche Post um 1,8 Prozent nach.

Heidelberger Druckmaschinen will die im abgelaufenen Geschäftsjahr verfehlte Margenverbesserung nun im neuen Jahr schaffen und peilt bei einem stabilen Konzernumsatz eine "spürbare Verbesserung" der bereinigten Marge zum Vorjahr an. Der Kurs legte um 6 Prozent zu.

Am übrigen Markt zeigten sich Krones 2,7 Prozent schwächer, nachdem der Hersteller von Getränkeabfüllmaschinen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bis 2028 angestrebten Mittelfristziele bestätigt hatte. Das war den Anlegern offenbar nicht genug.

Die am Vortag schon festeren Adidas kamen um weitere 2,8 Prozent voran, nachdem die Analysten von RBC die Aktie auf "Outperform" erhöht hatten. Zugleich entzogen sie der Aktie des Konkurrenten Nike die "Overweight"-Empfehlung. 

=== 
·Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
·Euro-Stoxx-50     6.010       -0,7          +4,5 
·Stoxx-50        5.154       -0,0          +4,8 
·Stoxx-600        618       -0,1          +4,5 
·DAX          24.195       -1,0          -0,2 
·FTSE-100 London    10.227       +0,3          +3,0 
·CAC-40 Paris      8.203       -0,5          +0,7 
·AEX Amsterdam     1.047       +0,5         +10,1 
·ATHEX-20 Athen     6.055       -0,6         +13,2 
·BEL-20 Brüssel     5.565       +0,6          +9,6 
·BUX Budapest     133.373       -0,9         +20,1 
·OMXH-25 Helsinki    6.341       -1,5         +11,2 
·OMXC-20 Kopenhagen   1.481       +1,8          -7,9 
·PSI 20 Lissabon    8.903       -0,1          +7,7 
·IBEX-35 Madrid    18.175       -0,2          +5,0 
·FTSE-MIB Mailand   50.263       -0,5         +11,8 
·OBX Oslo        1.937       -0,5         +21,2 
·PX Prag        2.549       -1,1          -5,1 
·OMXS-30 Stockholm   3.070       -0,5          +6,5 
·WIG-20 Warschau   134.260       -0,9         +15,5 
·ATX Wien        6.009       -0,7         +12,8 
·SMI Zürich      13.356       +0,8          +0,7 
·* gerundet 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20 
EUR/USD          1,1550  +0,1  0,0007     1,1543   1,1560 
EUR/JPY          185,34  +0,1  0,2500     185,09  185,2300 
EUR/CHF          0,9219  +0,1  0,0005     0,9214   0,9208 
EUR/GBP          0,8625  +0,0  0,0001     0,8624   0,8629 
USD/JPY          160,45  +0,1  0,0900     160,36  160,2300 
GBP/USD          1,3387  +0,1  0,0011     1,3376   1,3393 
USD/CNY          6,7745  +0,0  0,0023     6,7722   6,7709 
USD/CNH          6,7788  +0,0  0,0012     6,7776   6,7735 
AUS/USD          0,702  -0,1  -0,0008     0,7028   0,7041 
Bitcoin/USD      62.425,89  +0,5  306,87    62.119,02 61.548,52 
 
ROHOEL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         91,01  +3,2   2,81      88,2 
Brent/ICE         93,69  +2,5   2,24      91,45 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.125,82  -3,2  -136,70    4.262,52 
Silber           64,84  -0,8   -0,51      65,36 
Platin         1.694,03  -1,9  -32,52    1.726,55 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 12:08 ET (16:08 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.