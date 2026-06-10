Die neue öffentliche Wissensplattform vereint technische Webinare, Experteneinblicke, Podcasts und Vordenkerbeiträge aus dem gesamten Life-Science-Ökosystem

Scientist.com, die führende KI-gestützte Plattform der Life-Science-Branche zur Orchestrierung von FuE-Prozessen und Marktplatz für wissenschaftliche Produkte und Dienstleistungen, hat heute die Einführung seines Unified Innovation Hub bekannt gegeben. Die neue digitale Plattform bündelt wissenschaftliche Weiterbildung, technische Inhalte, Brancheneinblicke und den Zugang zum globalen Lieferantennetzwerk von Scientist.com.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609468516/de/

Scientist.com's Innovation Hub centralizes a broad library of expert content designed to help researchers, procurement teams and life science leaders stay current on emerging tools, technologies, methodologies and market trends.

Da Forschung und Entwicklung in der Life-Science-Branche zunehmend spezialisierter und datengetriebener werden, benötigen Wissenschaftler effizientere Ansätze, um neue Methoden und Technologien kennenzulernen und die passenden Partner, Produkte und Dienstleistungen für ihre Arbeit zu finden. Der Innovation Hub bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Experteninhalten, die Forschern, Beschaffungsteams und Führungskräften der Life-Science-Branche dabei helfen sollen, sich über neue Tools, Technologien, Methoden und Markttrends auf dem Laufenden zu halten.

Bislang mussten sich Forscher, die neue Technologien verstehen, potenzielle Partner bewerten oder sich über Branchenentwicklungen auf dem Laufenden halten wollten, in einer fragmentierten digitalen Landschaft orientieren. Technische Webinare, Fachmeinungen, methodische Aktualisierungen und Informationen zu Lieferanten waren oft über mehrere Websites und Kanäle verstreut. Der Innovation Hub von Scientist.com stellt sich dieser Herausforderung, indem er diese Ressourcen in einem öffentlichen Ökosystem zusammenführt.

"Mit dem Innovation Hub schlagen wir eine Brücke zwischen wissenschaftlichem Wissen und wissenschaftlichem Handeln", erklärt Kevin Lustig, Gründer und CEO von Scientist.com. "Forscher finden fachspezifische Inhalte, erhalten Informationen über neue Methoden und Technologien und können anschließend direkt auf die Tools, Dienste und Anbieter zugreifen, die ihnen bei ihrer Arbeit weiterhelfen."

Der Innovation Hub bietet mehr als 1.000 technische Webinare von InsideScientific.com sowie fachspezifische Fachbeiträge, Blogs und Podcasts von HealthEconomics.com, die nun beide im digitalen Ökosystem von Scientist.com zusammengefasst sind. Zusammen decken diese Ressourcen das gesamte Spektrum der Biowissenschaften ab von der Entdeckung und präklinischen Forschung über die klinische Entwicklung bis hin zur Gesundheitsökonomie, Ergebnisforschung und Marktzugangsfragen.

Die Einführung spiegelt das umfassendere Ziel von Scientist.com wider, Wissenschaftler weltweit zu unterstützen und miteinander zu vernetzen, indem wissenschaftliche Erkenntnisse, die Suche nach Lieferanten sowie FuE-Workflows zugänglicher, effizienter und besser vernetzt werden.

Um den Innovation Hub kennenzulernen, besuchen Sie: https://www.scientist.com/innovation-hub.

ÜBER SCIENTIST.COM

Scientist.com ist die führende KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von FuE-Prozessen und betreibt einen der größten Online-Marktplätze für die Life-Science-Branche. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, wissenschaftliche Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dazu bietet sie:

einen vereinfachten Zugang zu komplexen Forschungsdienstleistungen, Produkten, Technologien und Daten

eine schnellere Identifizierung geeigneter Anbieter, wettbewerbliche Ausschreibungen und standardisierte Workflows zur Beschleunigung von Innovationen

Unterstützung bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen durch integrierte Prüf-, Genehmigungs- und Überwachungsprozesse vor Projektbeginn

die Vernetzung von Wissenschaftlern mit einem globalen Netzwerk vorqualifizierter Anbieter, die spezialisierte Kompetenzen entlang der gesamten Forschungskette anbieten von der Wirkstoffforschung über präklinische und translationale Forschung bis hin zu klinischen und kommerziellen Forschungsabläufen

Scientist.com betreibt sichere, private Marktplätze für viele der weltweit größten Pharmaunternehmen sowie Hunderte von Biotechnologieunternehmen. Die Plattform unterstützt diese dabei, wissenschaftliche Beschaffungsprozesse über den gesamten FuE-Lebenszyklus hinweg zu digitalisieren, zu harmonisieren und effizient zu steuern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Solana Beach im US-Bundesstaat Kalifornien und beschäftigt Teammitglieder, die Kunden und Anbieter weltweit betreuen.

Nähere Informationen sind verfügbar unter www.scientist.com.

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