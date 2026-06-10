Wie glaubwürdig sind Produktbewertungen im Internet wirklich? Der Schweizer Onlinehändler Galaxus zieht nun weitreichende Konsequenzen aus manipulierten Rezensionen und löscht auf einen Schlag rund 380.000 Bewertungen. Künftig dürfen Produkte nur noch nach einem nachgewiesenen Kauf bewertet werden. Der Schweizer Onlinehändler Galaxus (mit der in Deutschland nicht verwendeten Marke Digitec) hat sein Bewertungssystem grundlegend reformiert und einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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