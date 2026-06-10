© Foto: Jeff Chiu - APMeta sichert sich ein riesiges KI-Rechenzentrum in Indien. Der Deal mit Reliance könnte die Rolle des Landes im globalen KI-Wettlauf weiter stärken.Laut einem Bericht von CNBC verstärkt Meta seine Investitionen in Indien und sichert sich ein neues KI-Rechenzentrum mit einer Leistung von 168 Megawatt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der indische Mischkonzern Reliance Industries die Anlage im westindischen Jamnagar errichten und innerhalb von 2 Jahren fertigstellen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Kapazitäten später auszubauen. Mit dem Projekt baut Meta seine globale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz weiter aus. Konzernchef Mark Zuckerberg erklärte: "Diese erstklassige Anlage in …
Enthaltene Werte: US7594701077,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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