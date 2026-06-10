BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke zwischen Lehrte bei Hannover und Berlin wird Medienberichten zufolge im kommenden Jahr zehn Monate lang voll gesperrt. Wie das Nachrichtenportal "t-online" und die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichten, müssen sich Pendler auf eine Sperrung der 227 Kilometer langen Strecke vom 5. Februar bis 10. Dezember 2027 gefasst machen. In diesem Zeitraum sollen demnach unter anderem etliche Weichen ausgetauscht sowie Gleise und Lärmschutzwände erneuert werden. Die Folge seien längere Fahrwege.

Die Deutsche Bahn will nach Angaben einer Bahnsprecherin in Kürze zu den Arbeiten und zum geplanten Ersatzverkehr informieren. "Die Vorbereitungen der Korridorsanierung Lehrte - Berlin laufen", teilte sie auf Anfrage mit.

Um pünktlicher und zuverlässiger zu werden, modernisiert die Bahn derzeit nach und nach stark befahrene Schienenkorridore. Nach "HAZ"-Angaben ist auch geplant, vom 9. Juli bis 11. Dezember 2027 die Strecke Bremen-Bremerhaven voll zu sperren und zu sanieren./trs/DP/stw