© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaDie Zeichen in der Eurozone stehen auf Zinserhöhung. Doch während viele Analysten die EZB zum Handeln drängen, warnen Top-Ökonomen vor einem folgenschweren Deja-vu: Droht der Eurozone ein neues 2011?Die Zeichen für die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen unmissverständlich auf Zinserhöhung. Angesichts der geopolitischen Spannungen im Mittleren Osten und hartnäckiger Inflationsdaten wollen die Währungshüter Handlungsfähigkeit beweisen. Doch hinter der geschlossenen Fassade in Frankfurt wächst die Nervosität: Namhafte Ökonomen warnen eindringlich vor einem geldpolitischen Fehler mit historischen Parallelen. Die Inflation im Euroraum hat im Mai die Marke von 3,2 Prozent erreicht, …
Enthaltene Werte: EU0009652759,EU0009658202,XC0009677409,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE