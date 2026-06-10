Die Hoffnung auf eine dauerhafte Waffenruhe im Nahen Osten ist vorerst verflogen. US-Präsident Donald Trump zündete mit seinen jüngsten Drohungen gegen den Iran ein Pulverfass an den Märkten an. An der Wall Street reagierten die Anleger prompt mit Verkäufen. Das sorgt für massive Turbulenzen bei Aktien und Rohstoffen.US-Präsident Donald Trump hat trotz Waffenruhe im Iran-Krieg einen weiteren Angriff gegen das Land angekündigt. "Wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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