Der KI-Boom hat den US-Aktienmarkt zu einer historischen Rally getragen. Der S&P 500 legte innerhalb von nur 9 Wochen 19 Prozent zu - so stark wie nie zuvor seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor allem Chipwerte kannten zuletzt kein Halten mehr. Doch nach den Quartalszahlen von Broadcom und den anschließenden Gewinnmitnahmen wurden erste Zweifel laut: Ist die Rally zu heiß gelaufen?Die Antwort der Börse folgte prompt. Schon wenige Tage später griffen Anleger bei Chipaktien wieder beherzt zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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