Der Goldpreis steht plötzlich deutlich unter Druck. Steigende Zinserwartungen, ein fester US Dollar und neue Inflationssorgen belasten das Edelmetall. Zugleich wächst die Unsicherheit, ob Gold kurzfristig noch als sicherer Hafen funktioniert.Tiefster Stand seit März Am Mittwoch fiel Gold in London auf 3.581 Euro je Feinunze und damit um rund zwei Prozent gegenüber dem Vortag. Zeitweise notierte XAU/USD sogar bei rund 3.549 Euro, nahe einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de