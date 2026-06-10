DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump: Werden den Iran im Laufe des Tages erneut angreifen

Die USA werden ihre Angriffe auf den Iran laut US-Präsident Donald Trump im Laufe des Tages wieder aufnehmen. "Wir werden sie angreifen, sie sehr hart angreifen", sagte Trump am Mittwoch vor Reportern. "Wir haben sie am Vortag hart getroffen, und wir werden sie heute wieder hart treffen", sagte er. Unterdessen dauern die Bemühungen um ein dauerhaftes Friedensabkommen an. "Wir waren wirklich nah an einem Deal, aber sie halten uns hin, sie halten uns für dumm", sagte Trump.

US-Verbraucherpreise steigen im Mai kräftig

Die US-Verbraucherpreise sind im Mai kräftig gestiegen. Der Anstieg der Energiekosten infolge des Krieges mit dem Iran trieb die Gesamtinflation in die Höhe. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent, teilte das Arbeitsministerium mit. Dies stellt eine Beschleunigung gegenüber den 3,8 Prozent im Vormonat dar. Dies war der höchste Wert im Jahresvergleich seit April 2023. Es ist ein Zeichen dafür, dass die hohen Energiekosten, die aus dem Konflikt mit dem Iran resultieren, den Preisdruck weiterhin erhöhen. Der Wert entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

US-Realeinkommen sinken im Mai

Die Realeinkommen in den USA sind im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, wurde auch im April ein Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnet. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Mai saison- und inflationsbereinigt 385,44 US-Dollar nach 386,02 Dollar im Vormonat.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. Juni verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,227 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,974 Millionen Barrel reduziert.

Bank of Canada belässt Leitzins unverändert angesichts geldpolitischen Dilemmas

Die Bank of Canada hat ihren Leitzins am Mittwoch unverändert bei 2,25 Prozent belassen. Laut Gouverneur Tiff Macklem ist dies der beste Ansatz, um den zweiseitigen Risiken einer schwachen Wirtschaft und höherer Energiepreise zu begegnen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.