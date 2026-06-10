BÖRSE HEUTE: DAX unter Druck, Ölpreis steigt und Nasdaq fällt (10.06.2026)

Die Börse Heute steht erneut im Zeichen geopolitischer Unsicherheit. Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgt weltweit für Nervosität und belastet insbesondere Technologie- und Industrieaktien. Während die US-Futures deutlich nachgeben, geraten auch die europäischen Märkte unter Druck. Gleichzeitig treiben steigende Ölpreise die Inflationssorgen weiter an und reduzieren die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen durch die Notenbanken.

Für die Börse Aktuell stehen damit drei Themen im Fokus: der Nahost-Konflikt, die Entwicklung der Inflation sowie die Reaktion der Zentralbanken auf das aktuelle Marktumfeld.

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