Der jüngste Ausbruchsversuch der Atos-Aktie ist krachend gescheitert. Statt weiterer Kursgewinne bis in den Bereich von 45,14 bis 46,40 € folgte vom damaligen Hochpunkt ein Abverkauf von rund -26%. Damit rückt die Aktie nun wieder gefährlich nahe an eine wichtige Unterstützungszone. Schwache Vorstellung In der letzten Analyse stand die Chance auf weitere +11% im Fokus, sofern Atos den Sprung über 41,03 € bestätigen und in Richtung 45,14 bis 46,40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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