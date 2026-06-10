Der taiwanische Hersteller Teamgroup hat auf der Computex 2026 eine externe SSD vorgestellt, die über einen speziellen Sicherheitsmodus verfügt. Die T-Create Expert P35SG soll sich auf Knopfdruck selbst zerstören -Â und das auch aus der Ferne. 2025 hatte Teamgroup mit den SSD-Modellen P250Q und P35S einen internen und einen externen Datenspeicher auf den Markt gebracht, die sich per Knopfdruck komplett löschen lassen. Je nach Intensität des Knopfdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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