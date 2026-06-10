Paukenschlag beim schwäbischen Modekonzern. Ein namhafter Großaktionär greift nach der Macht und will das Unternehmen komplett schlucken. Die Aktie reagiert sofort mit einem kräftigen Kurssprung auf dem Parkett. Können Anleger jetzt auf ein dickes Übernahmeplus hoffen oder droht ein zäher Machtkampf?- Frasers Group bietet 38 Euro je Aktie für die verbleibenden knapp 74 Prozent der Anteile von Hugo Boss.- Die geplante Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden.- Trotz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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