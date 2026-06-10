EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges

Huawei startet das "AHEAD"-Programm zum Aufbau eines neuen Ökosystems für gegenseitigen Mehrwert in Bildung und Gesundheitswesen



10.06.2026 / 20:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SHENZHEN, China, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die "2026 Global Education & Healthcare Partners China Convention", die unter dem Motto "Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare" (Gemeinsam intelligent gestützte Bildung und Gesundheitsversorgung voranbringen) stattfand, ging in China erfolgreich zu Ende. An der Veranstaltung nahmen über 500 Branchenkunden und Partner aus mehr als 40 Ländern und Regionen teil. Im Rahmen der Veranstaltung stellte Huawei das Programm "Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0" (Allianz für KI-Digitalisierung im Gesundheits- und Bildungswesen 2.0), kurz "AHEAD", vor, das stärkere Branchensynergien schaffen und ein nachhaltiges, leistungsfähiges Ökosystem aufbauen soll. KI-gestützte Transformation: Weiterentwicklung der Partnerallianz, um mit der Zeit Schritt zu halten Junfeng Li (Wind), Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer der Global Public Sector BU, erklärte in seiner Hauptrede, dass wir uns in einer von KI angetriebenen Transformationswelle befinden. Als Fundament nachhaltiger menschlicher Entwicklung stehen Bildungs- und Gesundheitswesen vor der dringenden Notwendigkeit einer intelligenten Transformation - eine Herausforderung, die zugleich enorme Chancen birgt. Er betonte, dass Huawei sich dafür einsetzt, optimale Wege für die intelligente Transformation von Bildung und Gesundheitswesen zu entwickeln, mit dem Ziel, KI sowie andere Zukunftstechnologien zu nutzen, um den Zugang zu hochwertiger Bildung weltweit zu erweitern und die Gesundheitsversorgung zu optimieren. Der Start des "AHEAD"-Programms ist für Huawei ein entscheidender Schritt, um gemeinsam mit weltweiten Partnern eine zukunftsfähige Branchengemeinschaft aufzubauen. Die Partner Alliance 2.0 vertieft die globale Zusammenarbeit in sechs Dimensionen Mit der Weiterentwicklung von der 1.0-Infrastruktur zu einem stärker integrierten globalen Ökosystem optimiert die Partner Alliance 2.0 sechs zentrale Säulen der Zusammenarbeit: Trendanalysen, Stärkung der Partner, gemeinsame Entwicklung von Lösungen, Marketing, das Teilen von Geschäftschancen sowie Expansion schaffen gemeinsam höheren Mehrwert für Partner und Kunden. Robert Yang, Leiter der Abteilung für Partnerentwicklung der Global Public Sector BU von Huawei, stellte den zentralen Fahrplan für die Weiterentwicklung der Allianz vor und hob hervor, dass Huawei die gebündelte Fachkompetenz seiner weltweiten Partner mobilisieren will. Mit dem Aufbau eines Kooperationsrahmens ist Huawei gut aufgestellt, innovativere, branchenspezifische Lösungen hervorzubringen und damit einen deutlichen Entwicklungssprung bei der digitalen und intelligenten Transformation von Bildung und Gesundheitswesen voranzutreiben. Der Erfolg dieser "Global Education & Healthcare Partners China Convention" belegt das gemeinsame Engagement von Huawei und seinen Partnern für die Weiterentwicklung von Bildung und Gesundheitswesen. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei die strategische Zusammenarbeit mit seinen Partnern vertiefen, um wertschöpfungsstarke Anwendungsszenarien zu erschließen, gemeinsam Spitzentechnologien weiterzuentwickeln und globale Herausforderungen zu meistern. Gemeinsam wollen Huawei und seine Partner den Fahrplan für die digitale und intelligente Transformation von Bildung und Gesundheitswesen weltweit neu definieren. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996363/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-startet-das-ahead-programm-zum-aufbau-eines-neuen-okosystems-fur-gegenseitigen-mehrwert-in-bildung-und-gesundheitswesen-302797130.html



10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News