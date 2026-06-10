Agenten bieten Finanzinstituten durch Ausnahmebehandlung, Routing und SLA-Überwachung konfigurierbare, auf Vertrauen basierende Automatisierung und Vorhersehbarkeit

Volante Technologies, der weltweit führende Anbieter von "Payments as a Service" (PaaS), gab heute bekannt, dass seine Zahlungsplattform und sein PaaS-Betrieb nun auf der Basis seiner agentischen KI "Vol360i" betrieben werden. Das Kern-Upgrade ermöglicht eine autonome und halbautonome Zusammenarbeit, wodurch weniger manuelle Eingriffe erforderlich werden, die Straight-Through-Processing-Rate (STP) deutlich auf über 95 steigt, die Bearbeitung von Ausnahmen beschleunigt und die SLA-Leistung proaktiv gesteuert wird.

Vol360i steht den Kunden von Volante aus dem Bank- und Finanzsektor ab sofort zur Verfügung. Vier zentrale Funktionsprinzipien bilden die Grundlage für das agentenbasierte Framework von Volante, das reibungslose Zahlungsvorgänge gewährleistet:

Präventions-Agenten : Diese beugen Ausfällen vor, bevor sie auftreten, erhöhen die Zuverlässigkeit und reduzieren Fehler, die sich auf die Kunden auswirken.

: Diese beugen Ausfällen vor, bevor sie auftreten, erhöhen die Zuverlässigkeit und reduzieren Fehler, die sich auf die Kunden auswirken. Reparatur-Agenten : Selbstheilende KI behebt Probleme in Echtzeit, sodass sich die Bediener auf produktivere Aufgaben konzentrieren können.

: Selbstheilende KI behebt Probleme in Echtzeit, sodass sich die Bediener auf produktivere Aufgaben konzentrieren können. Vorhersage-Agenten : Diese ermitteln für jeden Zahlungsauftrag das bestmögliche Ergebnis und treffen im Handumdrehen intelligentere kosteneffiziente Entscheidungen.

: Diese ermitteln für jeden Zahlungsauftrag das bestmögliche Ergebnis und treffen im Handumdrehen intelligentere kosteneffiziente Entscheidungen. Sensor-Agenten: Ein Echtzeit-Radarsystem, um Risiken, Staus und blinde Flecken im Betrieb frühzeitig zu erkennen.

"Der Zahlungsverkehr ist nach wie vor einer der Bereiche der Bankinfrastruktur, der am stärksten von Ausnahmesituationen geprägt und operativ am komplexesten ist, insbesondere da sich die Ökosysteme über mehrere Kanäle und Echtzeitnetzwerke hinweg erstrecken", so Robin LoGiudice, strategischer Berater für Firmenkundengeschäft und Zahlungsverkehr bei Datos Insights. "Durch die Einbindung intelligenter Agenten direkt in die laufenden Zahlungsabläufe decken Lösungspartner wie Volante einen kritischen Bedarf an mehr Automatisierung, Vorhersehbarkeit und operativer Ausfallsicherheit ab, während Finanzinstitute im Wettkampf mit ihren Mitbewerbern um die Modernisierung ihrer Zahlungsumgebungen bemüht sind."

Deepak Gupta, Chief Product-, Engineering- und Deliver-Officer bei Volante Technologies fügte hinzu: "Volante ist das erste Unternehmen, das die vielfältigen Vorteile der KI direkt in den produktionsreifen Zahlungsverkehr integriert. Indem wir agentische Intelligenz in den Kern unserer Plattform integrieren, bieten wir Banken die Möglichkeit, ihre Kunden schneller, präziser und zuverlässiger zu bedienen nicht nur in der Theorie, sondern im täglichen Transaktionsgeschäft."

"Diese Agenten erkennen Muster und Probleme, bevor sie auftreten, beheben Ausnahmen in Echtzeit und treffen auf der Grundlage der aktuellen Situation intelligentere Entscheidungen zum Routing. Das Ergebnis ist ein spürbar besseres Erlebnis für die Endnutzer und eine deutliche Steigerung der betrieblichen Effizienz für Finanzinstitute, die in einer zunehmend auf Echtzeit und ständiger Verfügbarkeit basierenden Zahlungslandschaft bestehen wollen", so Gupta weiter.

Das Herzstück von Vol360i bildet ein vertrauensbasiertes Betriebsmodell, das es Finanzinstituten ermöglicht, zunächst mit einer nur unterstützten Entscheidungsfindung zu beginnen und die Autonomie schrittweise zu erhöhen, sobald Leistungsdaten die Ergebnisse bestätigen. Die Agenten greifen auf historische Transaktionsdaten, Betriebsprotokolle und frühere Lösungsergebnisse zurück, um kontextbezogene Schlussfolgerungen direkt in die laufenden Zahlungsabläufe einzubeziehen. Vom Bediener kontrollierte Genehmigungen und Überschreibungen in allen Schritten fließen in das Modell zurück, wodurch die Konfidenzwerte kontinuierlich verfeinert werden und die Genauigkeit bei steigendem Datenvolumen verbessert wird.

Niedrige STP-Raten (Straight-Through-Processing) führen zu höheren Transaktionskosten und einem erhöhten operationellen Risiko im gesamten Zahlungsverkehr. Gleichzeitig erwarten Kunden und Aufsichtsbehörden zunehmend, dass Zahlungen innerhalb von 24 Stunden oder noch schneller gutgeschrieben werden, was den Druck auf die Banken erhöht, die Vorhersehbarkeit und Geschwindigkeit zu verbessern. Volante-Kunden erzielen dank intelligenter Datenanreicherung und adaptiver Routing-Funktionen bereits STP-Raten von 85 bis 95 %. Das Vol360i Agentic AI-Upgrade wurde entwickelt, um diese Raten noch weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Betriebskosten für Ausnahmebehandlungen zu senken sowie die Gesamteffizienz, Ausfallsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in großem Maßstab zu verbessern.

"Zu den Kunden von Volante zählen einige der systemrelevantesten Finanzinstitute der Welt, die täglich Unternehmen, Verbraucher, Regierungen und kritische Infrastrukturen unterstützen. Zahlungen sind die Grundlage für wirtschaftliches und gesellschaftliches Wachstum. Das bedeutet, dass Zahlungsdatenanalysen unter Berücksichtigung der realen regulatorischen, risikobezogenen und betrieblichen Rahmenbedingungen erfolgen müssen", sagte Vijay Oddiraju, CEO von Volante Technologies

Oddiraju fuhr fort: "Zu lange schon sind hochqualifizierte Betriebsteams mit der manuellen Bearbeitung von Ausnahmesituationen beschäftigt, anstatt strategischen Mehrwert zu schaffen. Vol360i ändert diese Situation, indem es repetitive Arbeiten in großem Umfang eliminiert und so Fachkräfte für Entscheidungen mit größerer Wirkung, für Innovation und Wachstum freisetzt."

Die Vol360i-Agenten sind für Produktionsumgebungen ausgelegt und nativ in die cloudnative Zahlungsplattform sowie die PaaS-Dienste von Volante integriert, wodurch sie intelligente Funktionen in großem Maßstab sicher und auf verantwortliche Weise umsetzen. Volante bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, Nachvollziehbarkeit und vollständige Nachverfolgbarkeit, wobei alle von Agenten generierten Empfehlungen und Maßnahmen protokolliert und nachvollziehbar sind. Banken können die agentische KI Vol360i schrittweise für ihre Arbeitsabläufe, Zahlungsarten und Regionen einführen und die Implementierung dabei an bestehende Governance-Modelle und operative Prioritäten anpassen.

Um mehr zu erfahren und eine Demo zu vereinbaren, besuchen Sie volantetech.com/payments-platform.

Über Volante Technologies

Volante Technologies ist der bewährte Partner für die Modernisierung von Zahlungssystemen für Finanzunternehmen weltweit. Die ISO- und cloudnative Multi-Cloud-Plattform "Payments as a Service" von Volante, die auf agentischer KI und Low-Code-Funktionen basiert, ermöglicht es Finanzinstituten, nationale und internationale Zahlungswege schnell, flexibel und eigenständig zu modernisieren und zu betreiben, wobei täglich Millionen geschäftskritischer Transaktionen im Wert von Billionen Dollar verarbeitet werden. Zu den Kunden von Volante zählen vier der fünf weltweit führenden Banken für Firmenkunden, sieben der zehn größten US-Banken sowie zwei der weltweit größten Kartennetzwerke. Weitere Informationen finden Sie auf www.volantetech.com und auf linkedin.com/company/volante-technologies.

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