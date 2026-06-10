© Foto: OpenAIGXO baut für L'Oréal einen neuen Logistik-Hub bei Brünn. 9 Länder, Beauty-Produkte und E-Commerce sollen von dem Deal profitieren.GXO Logistics gab am Mittwoch bekannt, dass sie einen mehrjährigen Vertrag mit L'Oreal unterzeichnet hat, um deren Logistikaktivitäten in Europa zu unterstützen und die Lieferkettenkapazitäten von L'Oreal in Tschechien, der Slowakei und Ungarn zu stärken. Laut der Vereinbarung wird GXO ein neues, 20.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum auf der grünen Wiese entwickeln und betreiben, rund 80 Mitarbeiter beschäftigen und neun Länder in der Region unterstützen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Anlage in Lavicky bei Brünn in Tschechien eine …
Enthaltene Werte: US36262G1013Den vollständigen Artikel lesen
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