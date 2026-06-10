Als exklusiver globaler Partner der Gamesforum-Reihe ist Xsolla in Hamburg auf zwei Bühnen vertreten, wobei den Höhepunkt eine Keynote gemeinsam mit AppsFlyer zum Thema Webshop-Attribution bildet.

Xsolla, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Videospiel-E-Commerce, gab heute seine Teilnahme am Gamesforum Hamburg 2026 bekannt, das vom 9. bis 10. Juni 2026 im NORD EVENT Panoramadeck in Hamburg stattfindet. Als exklusiver globaler Partner der Gamesforum-Reihe wird Xsolla mit seinem Know-how im Bereich Direct-to-Consumer-Commerce auf einer der führenden europäischen Veranstaltungen für das Wachstum und die Monetarisierung von Handyspielen zum Gelingen beitragen. Jane Startseva, Vice President of Business Development EMEA, wird auf dem Event zwei Vorträge halten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609087671/de/

Graphic: Xsolla

Xsolla's Präsenz in Hamburg beweist, dass es eine wichtige Rolle bei der Verlagerung des Gaming hin zu Direct-to-Consumer Commerce spielt:

Am 9. Juni um 10:00 Uhr hielt Jane gemeinsam mit Adam Smart, Global Director of Product Gaming bei AppsFlyer, eine 30-minütige Keynote mit dem Titel "Webshops und Attribution: Die Umsatzlücke schließen". Da Webshops für Spieleentwickler zu einer der wichtigsten Umsatzquellen geworden sind, bleibt die Attribution eine der größten Herausforderungen der Branche diese zu meistern ist entscheidend, da Studios ihre UA-Ziele und Wachstumsstrategien direkt darauf aufbauen. Die Sitzung befasste sich mit dem aktuellen Stand beim Tracking des Umsatzes in Webshops und damit, was Entwickler tun müssen, um sich ein genaues, vollständiges Bild ihrer geschäftlichen Leistung über alle Direct-to-Consumer-Kanäle hinweg zu verschaffen.

Am 9. Juni um 16:30 Uhr hat Jane außerdem an einer interaktiven Podiumsdiskussion zum Thema "The Belonging Economy: Wie mobile Spiele durch den Aufbau von Beziehungen zu Spielern Wert schaffen" teilgenommen. Auf dem Podium saßen neben ihm Oliver Lindahl, Stratege und Verhaltensforscher bei Sagely, sowie Pedro Alvin, Marketingleiter bei Supercell. Die Diskussion drehte sich um konkrete Strategien zur Maximierung der Webstore-Performance. Zur Sprache kamen dabei Themen wie Player Messaging, Store-Optimierung, neue Möglichkeiten für die Monetarisierung sowie Aufbau von Vertrauen bei den Spielern durch Kauferlebnisse außerhalb des Spiels.

"Unsere Rolle als exklusiver globaler Partner der Gamesforum-Reihe zeigt, wie ernst Xsolla den europäischen Spielemarkt und die dort tätigen Entwickler nimmt", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla. "Der Wandel hin zum Direct-to-Consumer-Handel ist eine der wichtigsten Entwicklungen in der Branche. Durch unsere Teilnahme an Veranstaltungen wie die hier in Hamburg, zusammen mit Partnern wie AppsFlyer, tragen dazu bei, die Diskussion in der Branche voranzutreiben. Wir bauen dadurch D2C-Geschäfte auf, die für Videospielstudios und Entwickler wirklich messbar sind."

Studios, Entwickler und Publisher, die am Gamesforum Hamburg 2026 teilnehmen, können dort direkt mit dem Xsolla-Team Kontakt aufnehmen oder informieren Sie sich auf: xsolla.com wenn Sie mehr über die Lösungen von Xsolla für Webshops und Direct-to-Consumer Commerce erfahren möchten.

Hier finden Sie weitere Informationen über die Teilnahme von Xsolla am Gamesforum Hamburg 2026: https://xsolla.pro/gamesforum-hamburg

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609087671/de/

Contacts:

Mediakontakt



Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com