EQS-News: BetFury / Schlagwort(e): Produkteinführung

BetFury startet die "Fury World Cup '26" - ein großes Sportereignis mit einem Preisgeld von 600.000 US-Dollar



10.06.2026 / 21:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



WILLEMSTAD, Curaçao, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- BetFury macht die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu einem plattformweiten Fest des Sports und der Nonstop-Action. Die Veranstaltung Fury World Cup '26 findet vom 11. Juni bis zum 27. Juli 2026 statt. Die FIFA-Weltmeisterschaft findet alle vier Jahre statt. Sechs Wochen lang halten Milliarden von Menschen auf allen Kontinenten, aus allen Kulturen und Zeitzonen inne und schauen dasselbe. Die Ausgabe 2026 ist die größte in der Geschichte - 48 Mannschaften, 104 Spiele, drei Gastgeberländer. Die Stadien in New York und Los Angeles werden sich mit Fans füllen, die aus São Paulo, Seoul, Warschau usw. angereist sind. Fußball braucht keine gemeinsame Sprache. Die Wette Fury World Cup '26 ist BetFurys Antwort auf diese Herausforderung. Sportwetter, Casino-Spieler und Gelegenheitsfans sind alle eingeladen, zu wetten, gegeneinander anzutreten und ihren Anteil am Preispool von 600.000 USD in fünf parallelen Aktionen zu gewinnen: von Kämpfen bis hin zu einer Lotterie mit 100.000 US-Dollar Gewinn. Was erwartet Sie bei der Fury World Cup '26? Während der gesamten Veranstaltungsdauer laufen fünf Aktionen parallel: Fury-Meisterschaftskämpfe, Sport Missions Journey, Mundial-Tippspiel, Golden-Ticket-Verlosung und World-Cup-Rivals-Turniere. 360.000 US-Dollar - Kämpfe um die Fury-Meisterschaft Drei lukrative Sportkämpfe (First Kick Battle, Midfield Battle und Final Whistle Battle) sowie zwei tägliche Casino-Kämpfe bieten Nutzern die Chance, sich in Wettbewerben zu beweisen und Punkte zu sammeln. Sport Missions Journey Die Missionen bestehen aus einer Reihe einfacher Aufgaben zum Thema Weltmeisterschaft, für deren Erfüllung Spieler bis zum Ende der Veranstaltung mit Gratiswetten und risikofreien Wetten belohnt werden. 20.000-US-Dollar-Wettbewerb zur WM-Prognose Die Teilnehmer tippen vor dem Anpfiff auf die Spielergebnisse und erhalten für richtige Vorhersagen kostenlose Kryptowährung aus dem 20.000-USD-Pool. Für die Teilnahme ist keine Echtgeldwette erforderlich. Verlosung eines Golden Ticket im Wert von 100.000 US-Dollar Bei dieser Aktion geht es darum, Lottoscheine zu sammeln, indem man bei Originals, Slots, Live, Sport, Future und NFT-Lootboxen wettet oder eine Einzahlung tätigt. Jedes Los ist eine Chance auf einen Anteil an 100.000 US-Dollar, die am Ende des Fury World Cup '26 verlost werden. World-Cup-Rivals-Turniere für 60.000 US-Dollar Neben den Kämpfen gibt es drei Turniere: Global Kick-Off, Soccer Combo Challenge und Grand Global Clash. Jeder, der in der Rangliste aufsteigt, erhält einen Anteil von 60.000 USD. "Die Weltmeisterschaft findet alle vier Jahre statt. Wir wollten nicht einfach nur eine dazugerhörige Werbeaktion veranstalten", sagte CEO von BetFury. "Wir wollten etwas schaffen, das der Größe des Turniers selbst gerecht wird. Das ist unser Statement dazu, was BetFury ist und was wir erreichen wollen." Um an Fury World Cup '26 teilzunehmen, besuchen Sie die Hauptseite des Events . Informationen zu BetFury BetFury ist ein 2019 gegründetes Krypto-Unterhaltungs-Ökosystem. Die Plattform bietet mehr als 8.000 Spielautomaten, mehr als 20 Originalspiele mit einer Auszahlungsquote von bis zu 99,28 % sowie mehr als 80 Sportarten für Wetten mit Quoten, die über dem Marktdurchschnitt liegen. Neben dem Glücksspiel bietet BetFury eine umfassende Palette an Krypto-Tools: Krypto-Staking mit bis zu 60 % effektiver Jahresverzinsung, Futures, Krypto-Swap usw. Darüber hinaus bietet BetFury ein BFG-Staking, mit dem man weitere native Token sammeln oder Auszahlungen in USDT, ETH, BTC, BNB und TRX erhalten kann. BetFury entwickelt sich auf Grundlage des Nutzer-Feedbacks ständig weiter und setzt sich für verantwortungsvolles Spielen ein. Weitere Informationen finden Sie unter betfury.com und . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/betfury-startet-die-fury-world-cup-26--ein-groWes-sportereignis-mit-einem-preisgeld-von-600-000-us-dollar-302797200.html



10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News