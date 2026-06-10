Berlin (ots) -Der ehemalige Fußball-Bundestrainer und Nationalspieler Jürgen Klinsamnn ist strikt gegen öffentliche Kritik von Spielern an den USA, als einem der drei Gastgeberländer der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren: "Du gehst nicht als Athlet oder als Mannschaft in ein Land, um irgendwelche politische Botschaften rüberzubringen. Das gehört sich nicht. Das macht man einfach nicht", sagt Klinsmann in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Wer das tue, "kreiere schlechtes Karma" und "dann schädigst du deine Mannschaft".Klinsmann hofft "natürlich wie alle, dass Deutschland Weltmeister wird." Er glaube, die Nationalmannschaft habe "das Zeug Weltmeister zu werden. Die DFB-Elf könne "espacken, wenn alles passt bei ihnen und sie sich dafür aufopfern". Der ehemalige Bundestrainer erwartet, dass die Spieler "über fünfeinhalb Wochen Topleistungen bringen und als Mannschaft auftreten" und "mit eigener Chemie einen Mannschaftsgeist der, der enorm leidensfähig sein muss", aufbauen."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6292076