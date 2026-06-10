Ein Asteroideneinschlag gilt als Szenario, das Leben auslöscht und ganze Ökosysteme auf einen Schlag vernichtet. Unter der Oberfläche eines der bekanntesten Krater der Erde verbirgt sich jedoch eine faszinierende Geschichte über die Entstehung neuer Lebensräume. Der Einschlag eines Himmelskörpers vor 66 Millionen Jahren auf der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatán löschte rund 75 Prozent des irdischen Lebens aus. Gleichzeitig entstand durch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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