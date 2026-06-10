Der erste behandelte Patient war ein Kind. Dieser Meilenstein markiert den Moment, in dem die Protonentherapie in aufrechter Position den Schritt von der Innovation zur breiten Anwendung vollzieht und spiegelt genau das wider, wofür Leo Cancer Care Marie entwickelt hat

Nach der bahnbrechenden ersten Behandlung am Stanford Medicine Cancer Center am 4. Juni gibt Leo Cancer Care heute bekannt, dass seine Marie-Plattform für die aufrechte Patientenpositionierung und Bildgebung die weltweit erste Behandlung eines Patienten mit der kompakten aufrechten Protonentherapie ermöglicht hat. Durchgeführt mit dem Mevion S250-FIT Protonentherapiesystem und gestützt auf RayStation von RaySearch, ist dieser Meilenstein der Höhepunkt einer zehnjährigen Entwicklungsarbeit.

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The treatment room at Stanford Medicine Cancer Center, Palo Alto, California, housing the Marie upright patient positioning platform by Leo Cancer Care (center foreground) integrated with the Mevion S250-FIT Proton Therapy System. The circular rotating platform enables a patient seated in the Marie chair to rotate 360 degrees in relation to a fixed proton beam replacing the large rotating gantries required by traditional proton therapy systems. This compact configuration, which requires approximately 1,700 square feet compared with over 29,000 square feet for conventional proton therapy facilities, was used on June 4, 2026 to complete the world's first compact upright proton therapy patient treatment. The Marie system is powered by RayStation from RaySearch. Photo: Steve Fisch Stanford Medicine

Von der Innovation zur Anwendung

Leo Cancer Care wurde auf einer einfachen Überzeugung gegründet: dass Menschen, die mit Krebs leben, eine Behandlungserfahrung verdienen, die auf sie zugeschnitten ist und nicht auf die Maschine. Diese Überzeugung trieb die Entwicklung von Marie voran, und der erste klinische Einsatz dieses kombinierten Ansatzes aus kompakter Protonentherapie und aufrechter Positionierung ist der Beweis dafür. Die Strahlentherapie in aufrechter Position ist kein neues Konzept; Leo Cancer Care hat ein Jahrzehnt damit verbracht, sicherzustellen, dass ihr Potenzial klinische Realität wird und dass die Lehren aus der Vergangenheit die Durchbrüche der Zukunft prägen.

Die Dynamik hinter dieser Entwicklung hatte bereits große Aufmerksamkeit erregt. Im Oktober 2025 titelte Forbes in seiner Berichterstattung über Leo Cancer Care: "Wie ein Hightech-Stuhl die Strahlentherapie bei Krebs revolutionieren könnte" und wies darauf hin, dass das kompakte Design des Systems den Platzbedarf für die Protonentherapie um mehr als 90 Prozent reduziert, von über 29.000 Quadratfuß auf etwa 1.700 Quadratfuß. Der jüngste Meilenstein ist die klinische Bestätigung dieser Prognose.

Für Kinder, deren sich entwickelnde Körper besonders strahlungsempfindlich sind, kann die Fähigkeit der Protonentherapie, die Behandlung mit größerer Präzision zu steuern, von besonderer Bedeutung sein. Doch für die meisten Familien war die Protonentherapie bisher schlichtweg keine Option. Herkömmliche Systeme erfordern große rotierende Gantries und eigens dafür errichtete Einrichtungen, was sie für die überwiegende Mehrheit der Krebszentren weltweit unerschwinglich macht. Für ein Kind, das wochenlange tägliche Behandlungen benötigt, kann die nächstgelegene Einrichtung Hunderte von Kilometern entfernt sein eine Entfernung, die einen hohen menschlichen Preis mit sich bringt.

Die Marie-Plattform löst dieses Problem, indem sie den Patienten relativ zu einem festen Protonenstrahl dreht, anstatt eine große Gantry um ihn herum zu drehen. Dadurch können Protonentherapiesysteme in bestehenden Strahlentherapie-Räumen installiert werden was die Reichweite dieser Behandlung auf Orte ausweitet, an denen sie bisher noch nicht verfügbar war.

Die menschlichere Art der Strahlentherapie

Marie wurde von einem einfachen Ausgangspunkt aus entwickelt: Was braucht der Mensch in der Behandlung tatsächlich? In aufrechter Position verbringen wir zwei Drittel unseres Lebens stehend, sitzend, in Bewegung. Die Behandlung von Patienten in dieser natürlichen Position ist keine Ablehnung der konventionellen Strahlentherapie; sie ist eine Erweiterung dessen, was Strahlentherapie sein kann. Weniger einschüchternd. Bequemer. Menschlicher.

Marie wird derzeit auf ihr Potenzial hin untersucht, den Patientenkomfort zu verbessern und eine schnellere Patientenpositionierung zu ermöglichen. Der aufrechte Ansatz ermöglicht während des gesamten Behandlungsprozesses eine Interaktion auf Augenhöhe zwischen Patienten und klinischen Teams etwas, das in einer Strahlentherapieumgebung bisher nicht möglich war und das besonders dann an Bedeutung gewinnt, wenn es sich bei dem Patienten um ein Kind handelt.

Um jüngere Patienten zusätzlich zu unterstützen, hat Leo Cancer Care "StatueQuest" entwickelt, ein einzigartiges interaktives Abenteuerspiel für pädiatrische Patienten ein weiterer Ausdruck der Überzeugung des Unternehmens, dass jeder Aspekt der Behandlungserfahrung so gestaltet sein sollte, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.

Vorläufige Auswertungen der aufrechten Positionierung haben eine hohe Akzeptanz bei den Patienten gezeigt; die Teilnehmer berichteten von bequemer Atmung, einfacher Positionierung und einer Präferenz für die Behandlung in aufrechter Haltung.

Marie verfügt über ein um 360 Grad drehbares Patientenpositionierungssystem mit integrierter aufrechter CT-Bildgebung, wodurch die Protonentherapie mit anfänglicher Bildführung direkt an der Behandlungsposition durchgeführt werden kann. Bei Stanford Medicine ist Marie in das Mevion S250-FIT-System integriert, um eine kompakte Protonentherapiekonfiguration zu schaffen, die die Installation in bestehenden Strahlentherapie-Kammern ermöglicht.

"Dieser Meilenstein stellt nicht nur für Leo Cancer Care, sondern auch für die zukünftige Ausrichtung der Strahlentherapie einen wichtigen Moment dar. Seit Jahrzehnten bietet die Protonentherapie bemerkenswerte klinische Vorteile, war jedoch durch den Umfang, die Komplexität und die Infrastrukturanforderungen traditioneller Systeme eingeschränkt. Indem wir die Behandlung in aufrechter Position unter Verwendung eines Fixed-Beam-Ansatzes ermöglichen, tragen wir dazu bei, die Art und Weise der Protonentherapie neu zu definieren sie wird kompakter, flexibler und potenziell für weitaus mehr Patienten weltweit zugänglich."

- Stephen Towe, CEO, Leo Cancer Care

Was kommt als Nächstes?

Die Installation bei Stanford Medicine stellt den ersten klinischen Einsatz dieses kombinierten Ansatzes aus kompakter Protonentherapie und aufrechter Positionierung dar. An diesem Standort wird die Behandlung von Patienten in aufrechter Position erprobt, während gleichzeitig der Arbeitsablauf, die Immobilisierung und die Flexibilität bei der Planung kontinuierlich evaluiert werden. Mit der Behandlung weiterer Patienten wird die menschliche Geschichte, die im Mittelpunkt dieses Meilensteins steht, nur noch an Tiefe gewinnen.

Die kommerziellen Auswirkungen reichen weit über eine einzelne Installation hinaus. Durch die Ermöglichung des Einsatzes der Protonentherapie in bestehenden Strahlentherapie-Räumen senkt der Ansatz von Leo Cancer Care die Investitionshürde drastisch, die die Protonentherapie bisher auf eine kleine Anzahl von Spezialzentren beschränkt hat und eröffnet damit einen deutlich größeren Markt für Einrichtungen, die dies zuvor nie in Betracht gezogen hätten.

Nach diesem Meilenstein wird Leo Cancer Care weiterhin mit klinischen und technologischen Partnern zusammenarbeiten, um weitere Installationen und die laufende Forschung zur Strahlentherapie in aufrechter Position zu unterstützen. Die Zusammenarbeit zwischen Leo Cancer Care und Mevion Medical Systems soll eine breitere Einführung kompakter Protonentherapielösungen in weiteren Zentren weltweit unterstützen.

ÜBER LEO CANCER CARE

Schätzungen zufolge verbringen wir zwei Drittel unseres Lebens aufrecht stehend, sitzend oder in unserer natürlichen Position. Bei Leo Cancer Care haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Konventionen der Strahlentherapie in Frage zu stellen, indem wir die Behandlung in aufrechter Position wieder in die Strahlentherapiepraxis einführen.

Unsere Marie-Suite mit Lösungen für die aufrechte Positionierung und Bildgebung wurde mit zwei sich ergänzenden Zielen entwickelt: die Patientenerfahrung zu verbessern und den Zugang zu fortschrittlicher Strahlentherapie zu erweitern. Durch den Wechsel von der Rotation der Maschine zur Rotation des Patienten ermöglicht Leo Cancer Care kompaktere Behandlungsumgebungen und erlaubt es den Patienten gleichzeitig, in einer natürlicheren und bequemeren Position zu verbleiben.

Dieser Ansatz fördert eine verbesserte Interaktion mit dem Patienten, eine potenzielle Bewegungsreduktion und eine flexiblere Behandlungsdurchführung, während er Gesundheitsdienstleistern gleichzeitig hilft, Infrastruktur- und Kostenbarrieren zu überwinden, die mit herkömmlichen Systemen verbunden sind.

Leo Cancer Care ist stolz darauf, gemeinsam mit führenden Gesundheitseinrichtungen und Industriepartnern die Weiterentwicklung der Strahlentherapie voranzutreiben und so weltweit eine zugänglichere, nachhaltigere und patientenorientiertere Krebsbehandlung zu ermöglichen.

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Erster Patientenbericht von Stanford Medicine: https://med.stanford.edu/news/all-news/2026/06/proton-therapy.html

Bericht in Forbes, Oktober 2025 (Amy Feldman): https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2025/10/16/how-a-high-tech-chair-could-revolutionize-cancer-radiation-therapy/

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