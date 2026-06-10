Der neue Standard bietet eine stabile, interoperable Grundlage für das Datenmanagement im gesamten Energieökosystem

The Open Group, das weltweit tätige, herstellerunabhängige Technologiekonsortium, gab heute die Veröffentlichung des OSDU Data Platform Standard, Version 1.0, bekannt. Der neue Standard schafft eine stabile, klar definierte Grundlage für die Funktionen von Datenplattformen und fördert damit eine bessere Interoperabilität, Konsistenz und Vertrauenswürdigkeit in der gesamten Energiewirtschaft.

Der OSDU Data Platform Standard, Version 1.0, soll Unternehmen dabei unterstützen, Unternehmensdaten besser zu verwalten, darauf zuzugreifen und sie zu nutzen, indem er die Fragmentierung verringert und Datensilos aufbricht. Er bietet einen gemeinsamen Rahmen für die sichere und effiziente Organisation und den Zugriff auf Daten und fördert so eine verbesserte Zusammenarbeit, Innovation und Entscheidungsfindung.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Standards zählen die von Grund auf integrierte Interoperabilität, eine höhere Stabilität bei der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung sowie eine klare Grundlage für die Zertifizierung. Betreiber profitieren von einer größeren Auswahl und einem geringeren Integrationsaufwand, unabhängige Softwareanbieter können auf der Grundlage eines definierten Standards entwickeln, und Plattformanbieter erhalten einen transparenten Weg, um die Konformität durch Zertifizierung nachzuweisen.

"Da die Branche auf schnellere Innovationen drängt, wird die Fähigkeit, systemübergreifend auf vertrauenswürdige Daten zuzugreifen und diese zu nutzen, zu einer geschäftlichen Notwendigkeit", sagte Steve Nunn, President und CEO von The Open Group. "Der OSDU Data Platform Standard, Version 1.0, legt eine klar definierte Grundlage für sicheren, effizienten Datenzugriff und Interoperabilität fest und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Plattformentscheidungen zu optimieren und die Bereitstellung zu beschleunigen."

"Die Veröffentlichung der Version 1.0 stellt einen wichtigen Meilenstein dar", sagte Stef Jacobs, Vorsitzender des OSDU-Forums von The Open Group. "Dies spiegelt die fortgesetzte Zusammenarbeit von Betreibern, Lieferanten und Technologiepartnern wider, die sich für die Weiterentwicklung offener, auf Standards basierender Datenplattformen für die Energiebranche einsetzen."

Version 1.0 stellt eine klar abgegrenzte Teilmenge der bestehenden Funktionen der OSDU Data Platform dar und legt ein einheitliches Verhalten für eine definierte Gruppe von APIs fest. Durch die Konzentration auf erprobte und bewährte Funktionen bietet der Standard Unternehmen eine vorhersehbare Schnittstelle zwischen Anwendungen und konformen Implementierungen der OSDU Data Platform und ermöglicht so eine zuverlässige Integration über verschiedene Cloud-Anbieter und Anbieteranwendungen hinweg.

Der Standard ist bewusst nicht an eine bestimmte Version einer Community-Implementierung gebunden. Stattdessen hält es mit der laufenden Open-Source-Entwicklung Schritt, um sicherzustellen, dass die Funktionen einen ausreichenden Reifegrad erreicht haben, und bietet der Branche damit eine stabile, zertifizierbare Grundlage, während gleichzeitig weitere Innovationen innerhalb des OSDU-Forum-Ökosystems ermöglicht werden.

Weitere Informationen zum OSDU Data Platform Standard finden Sie hier.

Über The Open Group

The Open Group ist ein globales Konsortium, das die Erreichung von Geschäftszielen durch Technologiestandards und Open-Source-Initiativen ermöglicht, indem es eine Kultur der Zusammenarbeit, der Inklusion und des gegenseitigen Respekts innerhalb unserer vielfältigen Gruppe von über 900 Mitgliedern fördert. Zu unseren Mitgliedern zählen Kunden, Anbieter von Systemen und Lösungen, Werkzeughersteller, Integratoren, Wissenschaftler und Berater aus verschiedenen Branchen. Weitere Informationen zu The Open Group finden Sie unter www.opengroup.org.

Über das The Open Group OSDU Forum

Das The Open Group OSDU Forum ermöglicht es der Energiewirtschaft, wegweisende Technologien zu entwickeln, um den sich wandelnden Energiebedarf weltweit zu decken. Das OSDU-Forum steht allen Akteuren der Energiebranche offen, darunter Anwendungsentwickler, Dienstleister, Technologieanbieter, Softwareunternehmen, Hochschulen und viele mehr. Weitere Informationen zum OSDU-Forum finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609899085/de/

Contacts:

Medienkontakt

Monika Boudova

Hotwire Global für The Open Group

UKOpengroup@hotwirepr.com