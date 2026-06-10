Folgende Geschaefte in der ISIN IE000WJCYGB4.EUR, Wertpapier-Name: UBS(I)-U.C.FC SF ETF ADLA, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:48:41 288 102,98 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:48:55 221 103,56 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:52:43 4 103,60 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:52:44 3 103,60 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:53:05 1.250 104,06 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:53:06 2 103,56 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:54:15 55 103,56 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:48:41 288 102,98 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:48:55 221 103,56 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:52:43 4 103,60 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:52:44 3 103,60 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:53:05 1.250 104,06 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:53:06 2 103,56 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:54:15 55 103,56 EUR
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