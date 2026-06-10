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Ridgewood Infrastructure übernimmt Dauntless Air, einen führenden Anbieter von Infrastruktur für das Notfallmanagement



10.06.2026 / 22:05 CET/CEST

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NEW YORK, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure LLC ("Ridgewood"), ein führender Infrastrukturinvestor im unteren Mittelstand der USA, gab heute die Übernahme von Dauntless Air ("Dauntless" oder das "Unternehmen") bekannt, einem marktführenden Unternehmen für die Brandbekämpfung aus der Luft, das Infrastruktur für das Notfallmanagement bei Waldbränden bereitstellt. Dauntless besitzt und betreibt die landesweit größte und technisch fortschrittlichste Flotte von Fire-Boss-Flugzeugen. Diese speziellen Löschflugzeuge, die Wasser aus Gewässern schöpfen können und auch als "Single Engine Scoopers" (SES) bekannt sind, wurden speziell dafür entwickelt, Waldbrände, die Menschen, Land und Eigentum bedrohen, rasch zu bekämpfen und einzudämmen. Dauntless setzt diese Flugzeuge, hochqualifiziertes Personal und Hilfsausrüstung im Rahmen langfristiger Regierungsaufträge zur Bekämpfung von Waldbränden ein. "Dauntless ist eine hochgradig differenzierte Infrastrukturplattform für das Notfallmanagement, die im Zentrum einer zunehmend wichtigen Aufgabe im Bereich der öffentlichen Sicherheit steht", sagte Ryan Stewart, Partner bei Ridgewood Infrastructure. "Das Unternehmen hat sich dank seiner Größe, seiner operativen Kompetenzen und seiner langjährigen Beziehungen eine führende Position erarbeitet, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Geschäftsleitung von Dauntless und dem gesamten Team die Plattform weiter auszubauen." Da die Brandsaisonen in vielen Regionen der Vereinigten Staaten immer länger und heftiger werden, hat die Bekämpfung von Waldbränden in der öffentlichen Infrastruktur einen höheren Stellenwert erhalten. Das vertraglich vereinbarte, auf Verfügbarkeit basierende Betriebsmodell von Dauntless bietet Behörden dedizierte Kapazitäten für die Brandbekämpfung aus der Luft, die genau dann und dort eingesetzt werden können, wo sie am dringendsten benötigt werden. Dazu gehört die Vorabstationierung von Flugzeugen vor Beginn der Waldbrandsaison in Erwartung einer erhöhten Brandaktivität sowie die Umverteilung der Flugzeuge während der Saison entsprechend den sich ändernden Bedingungen. Diese taktische Flexibilität und die operative Leistungsfähigkeit von Dauntless sind unerlässlich, um Gemeinden, kritische Infrastruktur und natürliche Ressourcen vor den sich ständig verändernden Gefahren durch Waldbrände zu schützen. Brett L'Esperance, Geschäftsführer von Dauntless, sagte: "Unser Team ist dafür bekannt, in einigen der anspruchsvollsten Waldbrandgebiete Nordamerikas operative Exzellenz, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Innovation zu gewährleisten." "Wir freuen uns darauf, diesen guten Ruf gemeinsam mit Ridgewood weiter auszubauen, da das Unternehmen unser Engagement teilt, unsere Kompetenzen kontinuierlich zu verbessern, in unsere Mitarbeiter zu investieren und unseren Kunden einen Service auf höchstem Niveau zu bieten." Dauntless kann auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte bei Kunden aus der Bundes- und Landesverwaltung zurückblicken. Die Marktposition des Unternehmens wird zudem durch erhebliche Markteintrittsbarrieren gestützt, darunter Spezialflugzeuge, strenge betriebliche Anforderungen, behördliche Zulassungen und hochqualifiziertes Personal. "Dauntless vereint viele der Eigenschaften, die wir bei einer Infrastrukturinvestition suchen: unverzichtbare Dienstleistungen, geschäftskritische Abläufe, hohe Markteintrittsbarrieren und Möglichkeiten für operatives Wachstum", sagte Ross Posner, geschäftsführender Gesellschafter von Ridgewood Infrastructure. "Wir freuen uns darauf, das Management bei der weiteren Erweiterung der Funktionen der Plattform zu unterstützen." Nach der Übernahme wird Dauntless weiterhin von Brett L'Esperance und dem bisherigen Managementteam geleitet. Ridgewood beabsichtigt, weitere Investitionen in die operativen Kapazitäten des Unternehmens, in Kundenpartnerschaften und in strategische Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Das Unternehmen wird zudem Möglichkeiten zur Erweiterung seiner Infrastrukturplattform für das Notfallmanagement durch den Ausbau der Flotte, ergänzende Dienstleistungsangebote und gezielte Akquisitionen verfolgen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Informationen zu Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastrukturinvestor, der sich auf grundlegende Versorgungsleistungen im unteren Mittelstand der USA konzentriert. Ridgewood arbeitet mit Managementteams zusammen, um Infrastrukturplattformen aufzubauen, zu skalieren und zu professionalisieren, die wichtige Dienste für Kunden und Gemeinden bereitstellen. Über Dauntless Air Dauntless Air ist ein Unternehmen für die Brandbekämpfung aus der Luft, das sich intensiv dafür einsetzt, Menschen, Land und Eigentum vor den verheerenden Folgen von Waldbränden zu schützen. Mit Nordamerikas größter und technologisch fortschrittlichster "Fire Boss"-Flotte unterstützt Dauntless schnelle Erstbekämpfungsmaßnahmen und die Bekämpfung von Waldbränden, wodurch Waldbrandbekämpfer und Behörden Brände schneller und zu deutlich geringeren Kosten löschen können als mit herkömmlichen Löschflugzeugen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://dauntlessair.com und folgen Sie Dauntless Air auf Instagram , Facebook , X und LinkedIn . Kontakt: Ridgewood Infrastructure

527 Madison Avenue, 18th Floor

New York, NY 10022

Telefon: (212) 867-0050 E-Mail: Inquiries@RidgewoodInfrastructure.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ridgewood-infrastructure-ubernimmt-dauntless-air-einen-fuhrenden-anbieter-von-infrastruktur-fur-das-notfallmanagement-302796603.html



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