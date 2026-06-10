Ab sofort erhältlich in Europa, Asien-Pazifik, Nahost, Afrika sowie Nord- und Südamerika

Opensignal gab heute die weltweite Verfügbarkeit von Opensignal Subscriber Analytics bekannt und bietet die Lösung nun Netzbetreibern in Europa, der Asien-Pazifik-Region, dem Nahen Osten, Afrika und Nord- und Südamerika an, abhängig von der jeweiligen Marktverfügbarkeit. Um die Verfügbarkeit in den jeweiligen Märkten zu erfragen, können sich Netzbetreiber direkt an Opensignal wenden.

Opensignal Subscriber Analytics misst den Wechsel von Kunden zwischen Netzbetreibern auf lokaler Marktebene sowie den Marktanteil der einzelnen Betreiber und Regionen. Dabei kommt dieselbe Methodik zum Einsatz, die Opensignal auf seiner gesamten Messplattform anwendet. Diese Daten erfasst Opensignal durch die Auswertung von Millionen von Endgeräten weltweit. Bislang stand diese Funktion Betreibern in den USA und Kanada zur Verfügung. Die weltweite Expansion macht die Lösung für Betreiber in allen Regionen zugänglich, die Opensignal betreut.

"Netzbetreiber haben eine klare Sicht auf ihr eigenes Netz und ihre wirtschaftliche Leistung, aber so gut wie gar keine auf ihre Wettbewerber. Erkenntnisse darüber, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt den Anbieter wechselt und wo diese Chancen bestehen, sind entscheidend, um das Abonnenten- und Umsatzwachstum voranzutreiben, das unsere Kunden für ihren Erfolg benötigen. Jeder Netzbetreiber ist in Märkten tätig, in denen er schneller wachsen und die Kundenzufriedenheit steigern könnte. Ohne Verständnis für diese Dynamiken bleibt die Identifizierung dieser Märkte jedoch reine Spekulation", betont Mike Sandy, President der Market Performance Group bei Opensignal.

Kunden wechseln vor allem aus zwei Gründen den Anbieter: Entweder war die Netzqualität nicht zufriedenstellend, oder das Angebot eines Mitbewerbers erschien ihnen attraktiver. Opensignal Subscriber Analytics erfasst sowohl diese Einflussfaktoren als auch die tatsächlichen Wechselbewegungen auf Ebene lokaler Märkte. Vertriebsteams erkennen so schon im Vorfeld, wo Abonnentenwachstum möglich ist und wo die Abwanderungsgefahr steigt noch bevor dies in herkömmlichen Berichtszyklen sichtbar wird.

Um eine Beratung anzufordern, besuchen Sie opensignal.com/subscriber-analytics.

Über Opensignal

Opensignal misst unabhängig die Nutzererfahrung mit Mobilfunk- und Festnetz-Breitbanddiensten auf den Endgeräten von Hunderten Millionen Nutzern. Darüber hinaus analysiert das Unternehmen Wettbewerbs-, Wechsel- und Preisdynamiken zwischen Netzbetreibern. Diese Messungen zeigen Netzbetreibern, in welchen Bereichen ihre Netze das Potenzial haben, neue Kunden zu gewinnen, wo ihre Marktpositionierung dazu beiträgt, bestehende Kunden zu halten und bei welchen Investitionen der höchste finanzielle Ertrag zu erwarten ist von Infrastrukturinvestitionen bis hin zu Marketingausgaben. Die Daten von Opensignal bilden die Basis für Produkte, auf die sich Telekommunikationsbetreiber, Regulierungsbehörden, Analysten, Investoren und Hersteller stützen, um die vollständige Marktdynamik zu verstehen und daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten.

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