Die Wall Street erlebt einen tiefroten Handelstag. Neue Kriegsdrohungen von US-Präsident Donald Trump belasten das Parkett schwer. Gleichzeitig brechen KI-Lieblinge wie Super Micro regelrecht ein. Steht der Tech-Rally jetzt das Ende bevor oder bietet der heftige Rücksetzer eine historische Einstiegschance?Trump zeigte sich unzufrieden mit den laufenden Verhandlungen und kündigte einen bevorstehenden neuerlichen Angriff trotz der formal geltenden Waffenruhe an. Zudem sagte der israelische Verteidigungsminister, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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