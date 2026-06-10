Im Rahmen dieser Partnerschaft wird RevBits dem Ethos Lab der Stony Brook University sein gesamtes Angebot an Cybersicherheitslösungen zur Verfügung stellen um die Ausbildung der Studierenden zu fördern und ihnen in einer realistischen, kontrollierten Umgebung das nötige Wissen zu vermitteln, um modernen Cyberbedrohungen zu begegnen.

Das Ethos Lab der Stony Brook University (SBU) am College of Engineering and Applied Sciences Fachbereich Informatik hat kürzlich eine Kooperationspartnerschaft mit RevBits, LLC bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das Ethos Lab der SBU die RevBits-Lösungssuite nutzen, um Informatiklabore einzurichten und einen auf Cybersicherheit ausgerichteten Lehrplan zu entwickeln, der den Unterricht im Klassenzimmer ergänzt. Die Plattform simuliert Umgebungen, die fünf wichtige Bedrohungsbereiche umfassen, darunter Endpunktsicherheit, Privileged Access Management, E-Mail-Sicherheit, Zero-Trust-Netzwerk und Täuschungstechnologie.

Der Fachbereich Informatik der SBU wurde kürzlich als "National Center of Academic Excellence in Cybersecurity Research" (Nationales Kompetenzzentrum für akademische Exzellenz in der Cybersicherheitsforschung) ausgezeichnet und wird diese Partnerschaft nutzen, um die Ausbildung der Studierenden voranzutreiben und ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, um modernen Bedrohungen in einer realistischen, kontrollierten Umgebung zu begegnen.

David Schiffer, CEO von RevBits, erklärte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, einen Beitrag zum Bildungswesen im Allgemeinen und speziell an der Stony Brook University zu leisten, um der nächsten Generation von Cybersicherheitsadministratoren dabei zu helfen, die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln, um der wachsenden Bedrohungslage entgegenzutreten. Darüber hinaus ist es mir als einem der ersten Absolventen des Fachbereichs Informatik der Stony Brook University eine Ehre, auf eine Weise zurückzukehren, die sowohl der Zusammenarbeit als auch der akademischen Bereicherung dient. Wie wir gesehen haben, besteht auf dem Markt für Cybersicherheit der beste Schutz vor den ständig wachsenden Bedrohungen aus einer Kombination zweier Faktoren: effektiven Cybersicherheitslösungen und kompetenten, sachkundigen Cybersicherheitsexperten. Wir freuen uns sehr, am Ausbildungsprozess der nächsten Generation von Cybersicherheitsexperten mitwirken zu dürfen."

Amir Rahmati, Assistenzprofessor am Institut für Informatik der Stony Brook University, erklärte: "Im Ethos Lab besteht unsere Kernaufgabe darin, die Grenzen der Forschung im Bereich Cybersicherheit und Datenschutz zu erweitern und unseren Studierenden gleichzeitig die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um reale Herausforderungen zu meistern. Diese Partnerschaft mit RevBits ermöglicht es uns, die entscheidende Lücke zwischen akademischer Theorie und industrieller Anwendung zu schließen. Indem wir unseren Studierenden praktischen Zugang zu einer umfassenden Sicherheitsplattform gewähren und diese fortschrittlichen Tools in unseren Lehrplan integrieren, bereiten wir sie darauf vor, komplexe Produktionspipelines zu sichern und zu verteidigen, und bieten ihnen so unschätzbare Erfahrungen für ihren Übergang in die Berufswelt der Cybersicherheit."

Über RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. RevBits schützt Unternehmen vor den raffiniertesten Cyber-Bedrohungen, indem es mehrere fortschrittliche Sicherheitsfunktionen bietet, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey; Boston, Massachusetts; London, England; und Amman, Jordanien.

Die Komplettlösungen von RevBits umfassen RevBits Endpoint Security EDR, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network und RevBits Deception Technology. Für Kunden, die mehr als eine RevBits-Lösung einsetzen, erfolgt die Verwaltung über die RevBits Cyber Intelligence Platform, eine einheitliche Umgebung, die Bedrohungen kuratiert, korreliert und Warnmeldungen ausgibt und gleichzeitig Informationen für eine schnelle administrative Reaktion liefert. Die RevBits Cyber Intelligence Platform lässt sich mit allen gängigen SIEMs integrieren.

Über die Stony Brook University

Die State University of New York in Stony Brook ist eine der dynamischsten öffentlichen Universitäten Amerikas, das Aushängeschild des Bundesstaates New York und die führende öffentliche Universität des Bundesstaates. Stony Brook gehört zum System der State University of New York (SUNY), einem Zentrum für akademische Exzellenz und einer international anerkannten Forschungseinrichtung, die allen Studierenden eine erstklassige Ausbildung zu erschwinglichen Kosten bietet.

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Contacts:

Neal Hesterberg

Vice President of Business Development

neal.hesterberg@revbits.com