Master-Tracks, die erst sechs Monate alt sind, kommen nun für Ankaufsverträge in Frage; neues Remix-Programm erweitert die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Duetti Inc. ("Duetti" oder das "Unternehmen"), das Musikunternehmen, das mit unabhängigen Künstlern und Songwritern zusammenarbeitet, um deren Kataloge zu kaufen, zu verwalten und zu vermarkten, gibt heute eine erhebliche Erweiterung seines Finanzierungsangebots bekannt. Künstler können nun ihre Master-Aufnahmen oder Teile davon bereits sechs Monate nach der Veröffentlichung verkaufen deutlich früher als nach der bisherigen Zweijahresfrist des Unternehmens. Duetti startet zudem sein neues Remix-Programm, das es unabhängigen Künstlern ermöglicht, Remixe, Coverversionen und andere abgeleitete Werke aus Duettis 30.000 Titel umfassendem Katalog (sowohl Masteraufnahmen als auch Kompositionen) zu erstellen. Im Gegenzug erhalten die Künstler eine Barvergütung im Voraus, einen laufenden Anteil an den Tantiemen, 0 Vertriebsgebühren sowie gezielte Marketingunterstützung.

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WERT SCHAFFEN, FRÜHER ALS JE ZUVOR

Duetti nutzt seine proprietären KI-gesteuerten Vorhersagemodelle, um die Frist für den Erwerb von Masteraufnahmen von zwei Jahren auf sechs Monate nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung deutlich zu verkürzen. Duetti hat bereits mit über 200 Künstlern, darunter Rx Papi, Jesse Barrera und Ingrid Contreras, bei Titeln zusammengearbeitet, die weniger als zwei Jahre alt sind, und erweitert nun die Verfügbarkeit dieser Option auf eine viel größere Gruppe von Künstlern weltweit. Viola Credit stellt Duetti zu diesem Zweck Finanzmittel im Rahmen seiner bestehenden Kreditfazilität in Höhe von 75 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

"Traditionelle Modelle in der Musikindustrie haben mit den Bedürfnissen unabhängiger Künstler nicht Schritt gehalten, insbesondere in den frühen Phasen ihrer Karriere", sagte Lior Tibon, CEO und Mitbegründer von Duetti. "Wir freuen uns, das erste Musikunternehmen zu sein, das den Erwerb junger Kataloge in großem Umfang unterstützt, einschließlich Tracks, die erst sechs Monate alt sind, und es Künstlern so ermöglicht, an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Karriere 'Öl ins Feuer zu gießen'."

Duetti bietet flexible, transparente Vertragsstrukturen, die es Künstlern ermöglichen, je nach ihren Zielen ganze Kataloge, einzelne Titel oder Teile davon zu verkaufen. In dieser entscheidenden Phase der Karriere eines Künstlers kombiniert Duetti einen Katalogvertrag mit umfassender Marketingunterstützung, um Dynamik aufzubauen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Duetti hat seine globale Präsenz rasch ausgebaut und arbeitet mit mehr als 1.100 Künstlern und Songwritern in über 40 Ländern zusammen, um Teile ihrer Musikkataloge zu erwerben und zu verwalten. Die Entscheidung des Unternehmens, in den Erwerb von Katalogen in früheren Phasen und innovative Marketingstrategien zu expandieren, soll unabhängigen Künstlern helfen, ihre Dynamik an entscheidenden Punkten ihrer Karriere zu beschleunigen.

"Unabhängig zu sein bedeutet, ständig die kreative und die geschäftliche Seite der Branche unter einen Hut zu bringen", sagte der in New York ansässige Rapper Rx Papi. "Ich muss nicht mehr Jahre warten, um Erträge zu sehen. Durch die Partnerschaft mit Duetti kann ich einen Track, der bereits beim Publikum ankommt, schnell weiter ausbauen, indem ich in Promotion und neue Versionen investiere und neue Zielgruppen erreiche."

FÖRDERUNG KREATIVER ZUSAMMENARBEIT

Das Remix-Programm von Duetti bringt Künstler und Produzenten mit Titeln aus Duettis Katalog von über 30.000 Songs zusammen, um Remixe, Coverversionen und andere abgeleitete Werke zu erstellen. Die Teilnehmer können vom ersten Tag an Geld verdienen und profitieren von klaren, kreativenfreundlichen Bedingungen. Duetti optimiert das Künstlererlebnis und verwaltet den gesamten Prozess von der Bereitstellung der Stems über kreatives Feedback bis hin zur Einholung der Genehmigungen des Originalkünstlers.

"Wir schaffen den schnellsten und einfachsten Remix-Prozess der Branche. Durch den Einsatz tiefgreifender KI-Erkenntnisse und Analysen sind wir in der Lage, den richtigen Remix-Künstler zu identifizieren und ihn mit einem weltweit umfangreichen Katalog zu verbinden, der für Neuinterpretationen geschaffen wurde und das alles unter der Gewährleistung, dass die Kooperationen vollständig autorisiert und vom Künstler genehmigt sind", erklärt Elliot Baumohl, Head of Music Growth bei Duetti. "Das Indie-Ökosystem mit neuen Wegen zur Erschließung von Wachstums- und Monetarisierungsmöglichkeiten zu versorgen, bleibt für Duetti eine oberste Priorität."

Während der Pilotphase des Programms veröffentlichte Duetti 200 Remixe und abgeleitete Werke mit über 100 Künstlern aus verschiedenen Genres, darunter Rap, Baile Funk und House-Musik, in Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Zu den namhaften Mitwirkenden zählen Satin Jackets, Zai1k, Kowloon, MC Leleto, Robbe, David Hugo, Cody Currie, Lui Joseph und BLESSED MANE. Duetti plant, das Programm auf Genres wie Phonk, Dancehall und Reggaeton auszuweiten und seine Präsenz in wichtigen Märkten außerhalb der USA, darunter Deutschland, Frankreich und Lateinamerika, zu vertiefen.

"Für Künstler wie mich ist es selten, einen Partner zu finden, der Kreativität wirklich fördert und gleichzeitig die geschäftliche Seite nachhaltig gestaltet", sagte der aufstrebende Hip-Hop-Künstler Zai1k. "Die frühzeitige Unterstützung, die Marketinghilfe und der reibungslose Ablauf geben Künstlern das Selbstvertrauen, sich ganz auf die kreative Seite zu konzentrieren, da sie wissen, dass Duetti dabei hilft, die Gelegenheit von Anfang bis Ende zu verwirklichen."

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Über Duetti

Duetti ist ein Musikunternehmen, das mit unabhängigen Künstlern und Songwritern zusammenarbeitet, um deren Kataloge zu erwerben, zu verwalten und zu vermarkten. Duetti wurde 2022 von CEO Lior Tibon und COO Christopher Nolte gegründet und bietet Kapital sowie operative Unterstützung, um Kreativen dabei zu helfen, ihre Musikkataloge zu monetarisieren, zu verwalten und auszubauen.

Durch flexible Vertragsstrukturen arbeitet Duetti mit einer breiten Palette von Künstlern und Songwritern zusammen und unterstützt sie bei der Katalogverwaltung, mit Marketingdienstleistungen sowie bei der Produktion von Remixen und abgeleiteten Werken. Seit seiner Gründung hat Duetti Partnerschaften mit mehr als 1.100 Kreativen in über 40 Ländern geschlossen.

Duetti wird von The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures und Roc Nation unterstützt und konnte bis dato durch eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung mehr als 635 Millionen US-Dollar beschaffen.

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