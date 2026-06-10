Das Unternehmen erweitert den Zugang zu seiner seit langem etablierten, in den USA ansässigen internationalen Strategie und macht diszipliniertes, wertorientiertes Investieren über den "Smead Global ex-US Value UCITS Fund" einem breiteren globalen Publikum zugänglich

Smead Capital Management, eine in Phoenix ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft und führend im Bereich Value-Investing, gab heute die Auflegung des Smead Global ex-US Value UCITS Fund bekannt, der globalen Anlegern Zugang zu einem Produkt bieten soll, das der langjährigen Smead International Value Strategy des Unternehmens nachempfunden ist.

Der Smead Global ex-US Value UCITS Fund hat seinen Sitz in Luxemburg. Anleger können über die Website von Smead Capital Management auf den Fonds zugreifen; für professionelle und qualifizierte Anleger ist er über die Transferstelle des Fonds erhältlich.

Die Strategie, an der sich der Smead Global ex-US Value UCITS Fund orientiert die Smead International Value Strategy trägt seit über einem Jahrzehnt maßgeblich zur herausragenden Performance von Smead Capital Management bei. Wie alle Smead-Produkte basiert auch der Global ex-US Value UCITS Fund auf den acht Anlagekriterien von Smead und einem disziplinierten, konträren Value-Ansatz.

"Viele Anleger weltweit glauben, dass Nicht-US-Unternehmen keine attraktiven langfristigen Anlagerenditen erzielen können. Wir sind anderer Meinung und möchten, dass unsere Anleger gezielt davon profitieren", sagte Cole Smead, CEO und Portfoliomanager von Smead Capital Management. "Das Ziel ist es nicht, die Probleme der Welt zu lösen. Unsere Anleger nutzen diese Disziplin, um börsennotierte Unternehmen in Ländern wie Kanada, Italien, Österreich und anderen zu finden, die durch langfristigen Besitz starke Kapitalrenditen erzielen, für die wir unserer Meinung nach nicht zu viel bezahlen müssen."

Da sich die US-Aktienmärkte zunehmend auf eine kleine Anzahl von Mega-Cap-Unternehmen konzentrieren, ist die Nachfrage nach internationaler Diversifizierung gestiegen. Der Smead Global ex-US Value UCITS Fund erfüllt diesen Bedarf und bietet eine langfristige, auf geringe Umschlagshäufigkeit ausgerichtete Anlagestrategie, deren Fokus auf Unternehmen liegt, die nachhaltige Kapitalrenditen erzielen.

Die Auflegung des Fonds spiegelt eine maßvolle, natürliche Weiterentwicklung des Unternehmens wider, das 2013 den Smead US Value UCITS Fund aufgelegt hatte. Seit seiner Gründung ist das verwaltete Vermögen (AUM) von Smead Capital Management auf 5,46 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Die ISIN-Nummer lautet LU3392892710. Der Bloomberg-Ticker lautet SMVXUIU LX.

Über Smead Capital Management

Bei Smead Capital Management sind wir Aktienmarktinvestoren. Zu unseren Anlegern zählen Privatpersonen, Berater, Family Offices und Institutionen weltweit, die über Investmentfonds, separate Konten und andere Anlageinstrumente in das Unternehmen investieren. Wir beraten Anleger, die auf langfristige Erfolge setzen, durch eine Strategie mit geringer Umschlagshäufigkeit und differenzierter Wertorientierung, bei der wir nach hervorragenden Unternehmen suchen, um Vermögen aufzubauen. Das Unternehmen verwaltete zum 30. April 2026 ein Vermögen von 5,46 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.smeadcap.com oder telefonisch unter (877) 701-2883.

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