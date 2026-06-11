Auf der Konferenzagenda stehen Vorträge von NVIDIA- und ClusterPower-Führungskräften

Am 13. und 14. Oktober 2026 kommen in Wien die Innovatoren zusammen, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur gestalten

Data Center World, die führende Veranstaltung für das globale Rechenzentrums-Ökosystem, gibt den Start der Data Center World Europe bekannt. Heute veröffentlicht Data Center World Europe das Konferenzprogramm der Erstauflage. An zwei Tagen beleuchtet die Data Center World Europe die dringlichste Herausforderung der Branche: die Transformation der Energielandschaft europäischer Rechenzentren. Die Veranstaltung versammelt führende Betreiber, Technologieexperten, Cloud-Anbieter, Hyperscaler und Innovatoren im Bereich Energiemanagement, um praxisnahe Strategien und wegweisende Erkenntnisse auszutauschen, die messbare Ergebnisse ermöglichen. Nach der Konferenz werden die Teilnehmer gut gerüstet sein, um Energieengpässe zu überwinden und die Entwicklung einer KI-fähigen, nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

Die Data Center World Europe findet vom 13. bis 14. Oktober 2026 im VIECON (Vienna Congress Convention Center) in Wien statt. Parallel dazu findet die weltweit führende Fachmesse für Netzwerkinfrastruktur, NetworkX, statt. Zur Anmeldung klicken Sie hier.

Tara Gibb, Senior Director bei Data Center World Europe erklärt: "Angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur steht Europa vor enormen energiepolitischen Herausforderungen, die von Netzengpässen und politischen Hindernissen bis hin zum dringenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen reichen. Die Data Center World Europe will diese Herausforderungen direkt angehen und bietet eine Plattform für umsetzbare Strategien, bahnbrechende Technologien und partnerschaftliche Kooperationen, die messbare Fortschritte bewirken werden."

Rod Evans, Vice President für Supercomputing und KI in der EMEA-Region bei NVIDIA und Cosmin Georgescu, CEO und Gründer von ClusterPower, werden einen Vortrag zum Thema "The AI factory fast track: Europe's emerging model of sovereign, off-grid data centre infrastructure" (Der schnelle Weg zur KI-Fabrik: Europas aufstrebendes Modell einer souveränen, netzunabhängigen Rechenzentrumsinfrastruktur) halten. Während der traditionelle Bau von Rechenzentren durch Verzögerungen bei den Netzanschlüssen ins Stocken gerät, schreiben agile Neocloud-Anbieter die Regeln für die Bereitstellung von Infrastruktur neu. Im Mittelpunkt dieser Präsentation stehen der richtungsweisende 800-MW-Komplex von ClusterPower in Rumänien sowie die Frage, wie Neoclouds die jahrelangen Planungszyklen für Rechenzentren auf eine Bauzeit von 12 Monaten verkürzen. Der Vortrag wird der Frage nachgehen, wie sich diese rasante Entwicklung bei der Planung der physischen Infrastruktur mit den architektonischen Veränderungen und Innovationen vereinbaren lässt, die von NVIDIA und anderen führenden Anbietern von Rechenzentren vorangetrieben werden. Diskutiert werden unterschiedliche Kapitalstrukturen, Energieerzeugung hinter dem Netzanschlusspunkt ("behind-the-meter generation") für kürzere Bereitstellungszeiten und die baulichen Besonderheiten dedizierter KI-Fabriken. Im Mittelpunkt dieser Session steht die Rolle Osteuropas bei der Bewältigung der Kapazitätskrise. Dabei wird gezeigt, wie eine souveräne KI-Infrastruktur die Anforderungen des EU AI Act und der DSGVO sowie die Vorgaben zur Datenresidenz erfüllen kann.

Konferenzprogramm zu den Zukunftsthemen der Rechenzentrumsbranche

Mit vier Tracks, mehr als 30 Sessions und über 75 Referierenden bietet das Konferenzprogramm visionäre Vorträge, praktische Strategien und sorgfältig kuratierte Inhalte, die die Teilnehmer dabei unterstützen, die Gestaltung einer KI-fähigen Zukunft voranzutreiben.

Konferenzprogramm Tracks

Sicherung und Bereitstellung von Energie: Die Verzögerungen bei Netzanschlüssen in Europa erfordern neue Ansätze für die Energieversorgung. Strategische Beschaffung, die Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen und die Energieerzeugung hinter dem Netzanschlusspunkt können die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren und die Energieversorgung von Hyperscale-, KI-nativen und Unternehmensrechenzentren beschleunigen.

Die Verzögerungen bei Netzanschlüssen in Europa erfordern neue Ansätze für die Energieversorgung. Strategische Beschaffung, die Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen und die Energieerzeugung hinter dem Netzanschlusspunkt können die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren und die Energieversorgung von Hyperscale-, KI-nativen und Unternehmensrechenzentren beschleunigen. Optimierung von Leistung und Effizienz: Betriebsoptimierung durch intelligente Systeme, Kühllösungen der nächsten Generation für KI-Racks mit hoher Dichte sowie Innovationen in der Stromverteilung zur Versorgung von herkömmlichen und KI-Workloads

Betriebsoptimierung durch intelligente Systeme, Kühllösungen der nächsten Generation für KI-Racks mit hoher Dichte sowie Innovationen in der Stromverteilung zur Versorgung von herkömmlichen und KI-Workloads Aufbau unterstützender Ökosysteme: Nachhaltiges und finanzierbares Wachstum von Rechenzentren durch Kreislaufwirtschaft, innovative Finanzierungskonzepte, beschleunigte Genehmigungsverfahren und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern

Nachhaltiges und finanzierbares Wachstum von Rechenzentren durch Kreislaufwirtschaft, innovative Finanzierungskonzepte, beschleunigte Genehmigungsverfahren und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern Schnellere Umsetzung: Lösungsansätze für die Bereitstellung von Rechenzentrumskapazitäten in dem Tempo, das die KI-Infrastruktur erfordert von Fertigbauweisen und Schnellbauverfahren bis hin zur Überwindung des Fachkräftemangels in Europa und der Einhaltung von Lieferzeiten für Ausrüstung

Beirat der Data Center World Europe 2026

Der Beirat der Data Center World Europe 2026 hat ein hochaktuelles Programm zusammengestellt, das praxisnahe Antworten auf die aktuellen Herausforderungen im Bereich Rechenzentren bereitstellt. Zu den Mitgliedern des Beirats gehören:

Mai Barakat, Datacenter Infrastructure and Services Analyst EMEA, S&P Global

Jonathan Berney, Managing Partner, Accelerated Infrastructure Capital (AIC)

Ramzi Charif, Vice President Operations EMEA, VIRTUS Data Centers

Rod Evans, EMEA Vice President Supercomputing AI, NVIDIA

Vlad Galabov, Data Center Analyst and The AIDC Debate Podcast Host

Cosmin Georgescu, CEO and Founder, Cluster Power

Bill Kleyman, Executive Chair Data Center Programs, Data Center World CEO and Co-Founder, Apolo

Guido Lobrano, Director General Europe SVP, Information Technology Industry Council (ITI)

Peter Panfil, Vice President Technical Business Development, Vertiv

Ana Quelhas, EVP Hydrogen and Data Centers, EDP

Catriona Shearer, Global Head of Data Center Consulting, JLL

John Wernvik, Chief External Relations Sustainability Officer, EcoDataCenter

Innovationen in der Expo Hall der Data Center World Europe

Rechenzentren stehen vor wachsenden Herausforderungen, die von Energieengpässen und Netzgrenzen bis hin zur steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur reichen. Mehr als 35 der branchenweit führenden Lösungsanbieter werden ihre neuesten Technologien und Dienstleistungen präsentieren, die die Zukunft der Rechenzentren prägen werden.

Melden Sie sich hier für die Data Center World Europe an.

Für die Akkreditierung von Medienvertretern klicken Sie hier.

Für Informationen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten klicken Sie hier.

Folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube und Threads.

ÜBER DIE DATA CENTER WORLD EUROPE?

Die Data Center World hat ihre globale Präsenz mit der Einführung der Data Center World Europe erweitert, die am 13. und 14. Oktober 2026 in Wien stattfindet. Sie ist die weltweit führende Konferenz für Fachleute aus den Bereichen Rechenzentrumsinfrastruktur und IT und bietet erstklassige Fachvorträge, umfangreiche Networking-Möglichkeiten und Zugang zu den führenden Anbietern der Branche. Die Data Center World Europe dient als zentrale Plattform für Unternehmen, die den Betrieb ihrer Rechenzentren optimieren, ihre Energiemanagementstrategien weiterentwickeln und sich mit den Vordenkern und Innovatoren vernetzen möchten, die Herausforderungen meistern und neue Chancen erschließen.

Die Data Center World Europe wird von Informa PLC in Partnerschaft mit AFCOM ausgerichtet.

ÜBER AFCOM?

AFCOM fördert Fachkräfte aus den Bereichen Rechenzentrum und IT durch umfassende, anbieterneutrale Weiterbildung sowie Peer-to-Peer-Networking für seine Mitglieder weltweit. Mit zukunftsorientierter Forschung unterstützt AFCOM Tausende von Fachleuten aus IT, Betrieb, Facility Management, Planung und Bau sowie Anbieterunternehmen, die in der Rechenzentrums- und IT-Infrastrukturbranche tätig sind. Seit mehr als 40 Jahren ist AFCOM für die Rechenzentrumsbranche tätig und hat sich als Marktführer in den Bereichen Weiterbildung, Vernetzung und fachliche Orientierung der Rechenzentrums-Community etabliert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610777199/de/

Contacts:

Medienkontakt

Meryl Franzman

Data Center World Europe

Meryl.Franzman@informa.com