Mit einem neuen webbasierten Tool können Verlader und 3PL-Anbieter Spediteure innerhalb von Sekunden überprüfen, da die Frachtkriminalität in ganz Europa Rekordwerte erreicht.

Trustd, die Plattform zur Überprüfung digitaler Identitäten und Berechtigungsnachweise für die Transport- und Logistikbranche, bringt "Know Your Carrier" (KYC) auf den Markt. Dies ist ein webbasiertes Tool, mit dem Verlader und 3PL-Anbieter innerhalb von Sekunden Spediteure überprüfen können, die per E-Mail Angebote für Aufträge unterbreiten.

Die Frachtkriminalität ist in der Region EMEA in den vergangenen drei Jahren um 438 gestiegen. Mehr als 108.000 Diebstähle entlang der Lieferkette wurden hier in den beiden vergangenen Jahren verzeichnet. Von den 5 der Unternehmen, die den finanziellen Verlust meldeten, belief sich der Gesamtwert auf über 1 Mrd. €, was einem Betrag von 1,3 Mio. alle 24 Stunden entspricht.

"Know Your Carrier" nutzt die Expertise von Trustd im Bereich der digitalen Identitätsprüfung. Es bekämpft ein Problem, für das es bislang keine branchenweite Lösung gab. Das webbasierte Tool lässt sich ohne Installation oder Integration in bestehende Arbeitsabläufe einbinden.

Die Nutzer geben eine E-Mail-Adresse und, sofern vorhanden, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein. Das Tool überprüft die Echtheit der E-Mail-Adresse und die Übereinstimmung der Domain, die Handelsregisterdaten, negative Medienberichte, Sanktionen und Gerichtsurteile. Die ständig wachsende Netzwerkintelligenz von Trustd unterstützt den Prozess. Innerhalb von Sekunden liegt eine Risikobewertung vor.

Die Vortäuschung einer Transportunternehmerschaft, bei der Kriminelle Scheinfirmen gründen, um Fracht abzufangen oder Zahlungen umzuleiten, hat sich zu einer dominanten und schnell wachsenden Form von Frachtkriminalität entwickelt. Da Spediteure in mehreren Ländern mit unterschiedlichen juristischen Behörden tätig sind und der erste Kontakt meist per E-Mail erfolgt, gibt es keine Überprüfungsinstanz, die sie daran hindern könnte.

"Lieferketten geben darüber Auskunft, was wann transportiert wird. Aber sie wissen nicht immer, wer der Spediteur ist. Dieser blinde Fleck kostet die Branche Milliarden", sagte Lyall Cresswell, CEO und Gründer von TEG und Trustd. "Wir haben Trustd nach 26 Jahren Erfahrung mit dem Betrieb einer Frachtvermittlungsplattform über TEG aufgebaut. Unsere Verifizierungslösung ist in Großbritannien bereits im Einsatz. 'Know Your Carrier' ist das erste Tool, das speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde."

"Wir starten in Polen und Rumänien, den beiden größten grenzüberschreitenden Frachtmärkten Europas, weil wir dort am schnellsten eine hohe Netzwerkdichte aufbauen können. Je mehr Spediteure über die Plattform verifiziert werden, desto zuverlässiger werden die Informationen für alle Nutzer. Dieser Netzwerkeffekt macht den Unterschied aus."

Hinweise für den Herausgeber

"Know Your Carrier" befindet sich derzeit in der Beta-Phase, in der eine erste Nutzergruppe das Tool bei europäischen Transporten testet. Es soll in 27 europäischen Ländern eingeführt werden. Live-Vorführungen finden am 10. und 11. Juni am Stand von Trustd (Rot 6) auf der TAPA EMEA 2026 in Oberhausen statt.

Über Trustd

Trustd ist die Plattform für digitale Identitäten und die Überprüfung von Berechtigungsnachweisen in der Transport- und Logistikbranche. Sie verwandelt Branchendokumente in sichere, übertragbare digitale Profile, die Betreiber einmalig verifizieren und die überall verbreitet werden können. Damit bietet Trustd Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit, Identitäten zu verwalten, mit Partnern zusammenzuarbeiten und Frachtbewegungen zu überprüfen. Trustd gründet auf der 26-jährigen Erfahrung von TEG mit einer Frachtvermittlungsplattform. Das Unternehmen ist in Großbritannien, Europa und den USA tätig. Erfahren Sie mehr unter: www.trustd.net.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609282581/de/

Contacts:

Mediakontakte:

Hier erhalten Sie mehr Informationen:

Zara Lintin GeckoPR

M: +447545 219 992 zaralintin@geckopr.co.uk