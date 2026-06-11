EQS-News: Green Street
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Die erweiterte Forschungsreihe auf institutionellem Niveau stellt einen wichtigen Meilenstein für Green Street dar und liefert unabhängige Informationen über das gesamte Infrastruktur-Spektrum.
NEWPORT BEACH, Kalifornien, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, der führende Anbieter von zuverlässigen Informationen zu Sachwerten und objektiven Einblicken, gab heute eine erweiterte Reihe von Forschungsberichten von Green Street Infrastructure bekannt. Diese neue Reihe von Forschungsergebnissen ist eine direkte Erweiterung der Funktionen, die mit der kürzlich erfolgten Einführung der Plattform eingeführt wurden. Die Plattform vereint zuverlässige Infrastrukturdaten und exklusive Berichterstattung von IJGlobal mit den erstklassigen Forschungs- und Analyseergebnissen von Green Street und bietet so detailliertere Einblicke und umfassendere Marktkenntnisse über globale Infrastruktursektoren hinweg aus einer einzigen, einheitlichen Quelle.
Green Street bietet nun fundierte Marktanalysen für zehn Infrastruktursektoren an - Datenzentren, Mobilfunkmasten, Flughäfen, Eisenbahnen, mautpflichtige Straßen, Gesundheitswesen, Seniorenwohnungen, Studentenwohnungen, Kühlhäuser und Bauunternehmen -, die denselben hohen Standards entsprechen, für die Green Street im Bereich der Gewerbeimmobilien bekannt ist. Die gezielte Abdeckung des Transportsektors, die durch die Übernahme von Insight Investment Research (InsightIR) durch Green Street ermöglicht wurde, umfasst spezialisierte Analysen zu Flughäfen, Eisenbahnen, mautpflichtigen Straßen und Bauunternehmen, während detaillierte Anleiheanalysen und fundiertere Auswertungen es den Kunden ermöglichen, die Kapitalmärkte für Infrastrukturanleihen, das Kreditvolumen und die Preisentwicklungen mit größerer Sicherheit und Präzision zu bewerten. Kunden profitieren zudem von Fachwissen über den öffentlichen und privaten Markt, das sich auf über 40 börsennotierte Infrastrukturunternehmen erstreckt, sowie von einer geografischen Abdeckung aller wichtigen globalen Märkte.
Die Plattform bietet darüber hinaus:
"Die Einführung der Green Street Infrastructure-Plattform setzt neue Maßstäbe dafür, was eine Informationslösung für Sachwerte leisten kann - und die Forschungsergebnisse, die wir heute veröffentlichen, sind der Beweis dafür, dass dieses Versprechen in die Tat umgesetzt wird. Diese Ausweitung des Versicherungsschutzes bietet Infrastrukturinvestoren, Kreditgebern und Fondsmanagern etwas, das es bisher noch nicht gab: eine gründliche, unabhängige und marktübergreifende Analyse der Infrastrukturlandschaft. Mit dem weiteren Wachstum dieser Plattform werden auch die Tiefe und Breite der Erkenntnisse zunehmen, die wir der globalen Infrastruktur-Community liefern", sagte Cedrik Lachance, Director of Research bei Green Street.
Für einen begrenzten Zeitraum stehen drei kürzlich veröffentlichte Forschungsberichte auf der Website von Green Street öffentlich zur Verfügung:
Zusätzlich zu den öffentlich zugänglichen Forschungsreihen haben aktuelle Abonnenten der Green Street-Plattform Zugang zu einer erweiterten Bibliothek mit Infrastrukturberichten:
Bei Fragen zum Abonnement wenden Sie sich bitte an Ihren Green Street-Ansprechpartner oder besuchen Sie greenstreet.com.
Informationen zu Green Street
Green Street ist der weltweit führende Anbieter von handlungsorientierten Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für gewerbliche Immobilien. Seit mehr als 40 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern, ihre Investitions- und Strategieentscheidungen zu optimieren. Das Unternehmen liefert exklusive Marktinformationen, schlussfolgernde Erkenntnisse und vorausschauende Analysen. Heute bedient die integrierte Plattform von Green Street mehr als 4.000 Unternehmen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com.
Medienkontakt:
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11.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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