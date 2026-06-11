Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde in Höhe von 240 Millionen US-Dollar treibt Focused Energy die Industrialisierung der Laserfusion als Kerngeschäft systematisch voran. Gleichzeitig plant das Unternehmen, seine Aktivitäten im Bereich lasergetriebener Strahlungsquellen in einer eigenständigen Einheit unter dem Namen "Sourcelight" zusammenzuführen.

Mit diesem Schritt legt Focused Energy den Grundstein für die industrielle Anwendung ausgewählter technologischer Bausteine, die sich aus der Laserkernfusionsforschung des Unternehmens ergeben. Die Ausgliederung zeigt, wie sich aus Spitzenforschung neue Industriezweige entwickeln können: Aus wissenschaftlicher Exzellenz gehen industrielle Anwendungen mit hohem Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial hervor.

Sourcelight soll die von Focused Energy entwickelte LDRS-Technologie (Laser-Driven Radiation Sources) in gezielte industrielle Anwendungen einbringen. Die Technologie vereint lasergenerierte hochenergetische Röntgenstrahlen und Neutronen in einem einzigen System. Dies ermöglicht nicht nur eine hochauflösende Bildgebung, sondern liefert auch zusätzliche Erkenntnisse über die Materialzusammensetzung insbesondere in Bereichen, in denen derzeitige Prüfverfahren Einschränkungen im Hinblick auf Eindringtiefe, Auflösung, Materialidentifizierung oder betriebliche Flexibilität aufweisen.

Focused Energy sieht mögliche Anwendungsbereiche in der Charakterisierung und Qualifizierung von Atommüll, bei Sicherheits- und Zollkontrollen in Containerhäfen, in der industriellen Qualitätssicherung sowie bei der zerstörungsfreien Prüfung sicherheitskritischer Bauteile. In all diesen Bereichen wächst die Nachfrage nach Verfahren, die tief in Materialien eindringen, nicht-invasiv arbeiten und gleichzeitig zusätzliche Informationen über innere Strukturen und die Materialzusammensetzung liefern.

Die technologischen Grundlagen gehen auf Arbeiten des Mitgründers von Focused Energy, Prof. Markus Roth und seiner Kollegen zur lasergetriebenen Teilchenbeschleunigung aus den frühen 2010er Jahren zurück. Ein wichtiger Meilenstein für die industrielle Ausrichtung dieser Arbeiten ist das Kooperationsprojekt PLANET, das 2024 unter der Leitung von Focused Energy gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung ins Leben gerufen wurde.

Technologietransfer mit Fokus

Mit der geplanten Ausgliederung schafft Focused Energy eine klare Struktur: die industrielle Anwendung der Technologie wird parallel zur langfristigen Entwicklung der Laserfusion vorangetrieben.

"Focused Energy verfolgt das Ziel, die Laserfusion industriell nutzbar zu machen. Gleichzeitig entstehen auf diesem Weg Technologien, die bereits in einem früheren Stadium greifbare industrielle Ergebnisse liefern können. Sourcelight wird die Anwendung von lasergesteuerten Strahlungsquellen zielgerichtet vorantreiben", erklärt Thomas Forner, CEO und Mitgründer von Focused Energy.

"Mit Biblis wo wir zudem das weltweit erste Laserfusionskraftwerk errichten verfügen wir über einen Standort mit enormem Potenzial und hoher Sichtbarkeit. Dort entsteht auch der erste industrielle Prototyp der LDRS-Technologie. So können wir in Biblis immer wieder zeigen, wie Forschung in greifbare industrielle Wertschöpfung, Arbeitsplätze, neue Technologien und neue Unternehmen umgesetzt werden kann. Das ist ein starkes Signal für Deutschland als Innovationsstandort."

Wo konventionelle Prüfverfahren an ihre Grenzen kommen

LDRS beschreibt die Methode, Hochleistungslaser zur Erzeugung kompakter Quellen für hochenergetische Röntgenstrahlung und schnelle Neutronen einzusetzen. Diese Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für die zerstörungsfreie Charakterisierung großer Bauteile, geschlossener Behälter und komplexer Materialstrukturen von außen.

Bis dato waren vergleichbare Analysen häufig auf groß angelegte, zentralisierte Forschungs- oder Beschleunigerinfrastrukturen angewiesen. Für viele industrielle Anwendungen war dies nicht praktikabel. LDRS soll daher eine kompaktere und flexiblere Alternative zu herkömmlichen Großanlagen bieten und neue Möglichkeiten eröffnen, komplexe Strukturen und Materialzusammensetzungen zerstörungsfrei sichtbar zu machen.

Ein zentrales technologisches Element von LDRS ist der Einsatz hochintensiver Laserimpulse zur Erzeugung gepulster Röntgen- und Neutronenstrahlung. Durch die Wechselwirkung des Lasers mit einem speziell entwickelten Target lassen sich Strahlungsquellen realisieren, die kompakter und flexibler einsetzbar sind als herkömmliche großtechnische Beschleunigeranlagen.

Die Kombination von Röntgenstrahlen und Neutronen ist aus technologischer Sicht besonders bedeutsam, da die beiden Verfahren unterschiedliche Arten von Informationen liefern: Während Röntgenstrahlen in erster Linie Aufschluss über Dichte und Struktur geben, können Neutronen zusätzliche Einblicke in die Materialzusammensetzung bieten. Diese Multimodalität eröffnet neue Möglichkeiten für die Analyse von versiegelten, abgeschirmten oder anderweitig schwer zugänglichen Objekten.

Beschleunigung der industriellen Anwendung

"Sourcelight wurde konzipiert, um technologische Innovationen in industrielle Anwendungen umzusetzen. Um dies zu erreichen, konzentrieren wir uns auf konkrete Märkte, validieren Anwendungsfälle gemeinsam mit unseren Partnern und bauen eine Plattform auf, die langfristig skalierbar ist", sagt Sebastian Wojczik, Vice President bei LDRS.

Ähnlich wie das Apollo-Raumfahrtprogramm, das technologische Entwicklungen ausgelöst hat, die weit über sein ursprüngliches Ziel hinausgingen, bringt die Laserfusionsforschung bereits heute Anwendungen hervor, die in anderen Branchen greifbare Vorteile bieten.

Über Sourcelight

Sourcelight ist die geplante Ausgliederung von Focused Energy für den Bereich lasergetriebene Strahlungsquellen. Das Unternehmen soll die LDRS-Technologie auf industrielle Anwendungen für die zerstörungsfreie Prüfung übertragen. Der Schwerpunkt liegt auf lasergetriebenen Neutronen- und Röntgenquellen zur Analyse großer Bauteile, geschlossener Behälter und komplexer Materialstrukturen. Sourcelight baut auf den technologischen Entwicklungen von Focused Energy sowie auf den Ergebnissen laufender Entwicklungs- und Pilotprojekte auf.

Über Focused Energy

Focused Energy ist ein deutsch-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt und Niederlassungen in Berlin, Austin und San Francisco. Es wurde 2021 als Spin-off der Technischen Universität Darmstadt gegründet und entwickelt laserbasierte Fusionstechnologie mit dem Ziel, saubere, sichere und praktisch unerschöpfliche Energie industriell nutzbar zu machen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Laserfusion verfolgt Focused Energy einen konsequent industrieorientierten Ansatz: Aufbauend auf jahrzehntelanger internationaler Fusionsforschung und dem technologischen Know-how seiner Gründer verbindet das Unternehmen wissenschaftliche Exzellenz mit der Schnelligkeit und Skalierbarkeit eines privat finanzierten Hightech-Unternehmens. Mit einem Team von mehr als 160 führenden Wissenschaftlern und Ingenieuren aus über 20 Nationen treibt Focused Energy die Entwicklung zum ersten kommerziellen Laserfusionskraftwerk voran und spielt eine Schlüsselrolle beim Aufbau eines neuen Ökosystems innerhalb der Fusionsindustrie. Ziel ist es, die Fusionstechnologie in Deutschland von der Forschung in die industrielle Anwendung zu überführen und gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft bis Mitte der 2030er Jahre das weltweit erste Laserfusionskraftwerk in Biblis zu errichten.

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