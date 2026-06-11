Solana News zeigen Mastercard-Integration, während SOL 78 Prozent unter dem Allzeithoch handelt

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Die aktuellsten Solana News bringen einen Widerspruch, der Anleger aufhorchen lässt. Mastercard fügte Solana am 3. Juni zu seinem Stablecoin-Settlement-Netzwerk hinzu und öffnete damit 3,7 Milliarden Karten in über 210 Ländern für On-Chain-Abwicklung. SOL handelt am 10. Juni 2026 trotzdem bei rund 66 Dollar, 77 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar aus dem Januar 2025. Der anhaltende Ukraine-Krieg und die Unsicherheit um den US-Stablecoin-Gesetzentwurf verstärken den Verkaufsdruck. Ein Token-Unlock von 624.666 SOL traf am 7. Juni auf den Markt und drückte den Kurs weiter nach unten. Goldman Sachs liquidierte seine gesamte SOL-bezogene ETF-Position. Der Fear and Greed Index steht bei 12, und der RSI nähert sich dem überverkauften Bereich. Die Solana News zeigen also ein Netzwerk, das institutionelle Anerkennung gewinnt, während der Kurs gegen den Trend fällt. Dieser Artikel analysiert die Mastercard-Partnerschaft, die Preisprognosen und eine Kapitalfluss-Entwicklung, die zeigt, wohin vorbereitete Anleger blicken. Die Frage ist, ob die institutionelle Adoption ausreicht, um den Kurs zu drehen, oder ob die größten Renditen gerade ganz woanders entstehen.

Solana News, Mastercard Settlement und Token-Unlock im Juni

Mastercard gab am 3. Juni bekannt, dass Zahlungsanbieter nun Transaktionen mit regulierten Stablecoins auf acht Blockchain-Netzwerken abwickeln können, einschließlich Solana, Ethereum und dem XRP Ledger. Banken in den USA und Lateinamerika gehören zu den ersten Partnern laut CoinDesk.

Solana wickelte im ersten Quartal 832,7 Milliarden Dollar an Stablecoin-Transfers ab, und Median-Gebühren von 0,0004 Dollar machen das Netzwerk attraktiv für Zahlungsinfrastruktur.

Trotz dieser positiven Solana News fiel SOL von 81 Dollar auf rund 65 Dollar innerhalb einer Woche. Ein Token-Unlock von 624.666 SOL am 7. Juni und ein weiterer von 200.000 SOL zur Monatsmitte erhöhten den Angebotsdruck laut Cryptopolitan. Goldman Sachs liquidierte seine SOL-ETF-Exposition, während das Alpenglow-Upgrade mit 98 Prozent Validatoren-Zustimmung auf den Mainnet-Start zusteuert.

Changelly sieht für Juni 2026 eine SOL-Spanne von 64 bis 84 Dollar, wobei SOL am 10. Juni bei rund 66 Dollar notiert, und SOL liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, was den bärischen Trend bestätigt.

Pepeto, die vollständige Handelsplattform hinter dem Presale

Die Mastercard-Nachricht beweist, dass SOL im globalen Zahlungsverkehr an Boden gewinnt, doch für Anleger, die nicht Monate auf eine SOL-Erholung von 66 auf 150 Dollar warten wollen, ist eine andere Art von Plattform bereits weiter gegangen. Die aktuellen Solana News zeigen, warum institutionelle Adoption und Presale-Renditen zwei verschiedene Pfade für Kapital darstellen.

Pepeto ist eine vollständige Handelsplattform, aufgebaut vom Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen und dessen Aufstieg auf einen Höchststand von 11 Milliarden Dollar begleitet hat, ohne dass jemals Börsenwerkzeuge dahinterstanden. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, sodass Käufer die Gewissheit erhalten, dass eine unabhängige Sicherheitsüberprüfung den gesamten Code vor dem Start der Presale-Phase verifiziert hat. Der Token trägt das gleiche Angebot von 420 Billionen, das Pepe auf seinem Weg zu diesem Rekord verwendet hat.

PepetoSwap ermöglicht Trades ohne Gebühren, damit Renditen in den Wallets bleiben, anstatt an das Netzwerk abzufließen. Über die Cross-Chain-Brücke reisen Token gebührenfrei zwischen Netzwerken, sodass Kapital dorthin fließt, wo die Gelegenheit liegt, ohne auf dem Weg an Wert zu verlieren. Wo die meisten Meme-Token auf geliehene Werkzeuge angewiesen sind und die Gebühren bezahlen, die die jeweilige Chain verlangt, kontrolliert Pepeto die Plattform, sodass jeder Trade zu eigenen Bedingungen läuft.

Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in diesen Presale, während Bitcoin von 72.000 auf 61.000 Dollar fiel, und Wallets, die Kapital während der Angst platzieren, haben in jedem Zyklus zuvor die größten Renditen eingefahren. Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar auf der Pepeto-Presale-Seite. Die Werkzeuge laufen live, das Kapital fließt weiter, und das Fenster, in dem dieser Einstieg existiert, wird mit jedem Wallet kleiner, das beitritt. Das bevorstehende Binance-Listing öffnet den öffentlichen Handel, und die Solana News zeigen, dass ein 4x über Monate eine andere Rechnung ist als ein Listing-Ereignis mit einem anderen Ausgangspunkt.

Fazit

Pepeto bringt der Solana-Ära etwas, das sie vorher nicht hatte, nämlich einen Presale mit funktionierender Plattform und einem Gründer, der die Mathematik bei 11 Milliarden Dollar bewiesen hat. Die Solana News vom Juni zeigen ein Netzwerk mit Mastercard-Partnerschaft, aber der Kurs bei 66 Dollar braucht Zeit für eine Erholung. Die Wallets, die vor der Masse gehandelt haben, nutzten den Presale-Einstieg, solange er verfügbar war. In früheren Zyklen war diese Art von Entscheidung der Unterschied zwischen Zuschauen und Ernte. Nach dem Binance-Listing existiert der Presale-Preis nicht mehr, und der offene Markt bestimmt den Wert. Eine funktionierende Börse hinter dem Token gibt dem Einstieg eine höhere Decke.

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