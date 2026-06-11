Capcom ist dabei, seine Nutzerbasis durch Erweiterungsinhalte und die Einführung einer neuen Plattform zu verbreitern

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, das eine Erweiterung für Dragon's Dogma 2 enthält, am 9. Oktober 2026 erscheinen soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610359775/de/

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen logo

Die Dragon's Dogma-Reihe umfasst Action-Spiele in einer Fantasy-Welt, in der die Spieler in einer weitläufigen offenen Welt voller Schwerter und Magie auf Abenteuersuche gehen. Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2012 wurde die Serie weltweit für Spielelemente wie die "Pawn"-Abenteuerbegleiter gelobt, die eigenständig Handlungen ausführen können, was zu einem kumulierten Verkauf von über 14 Millionen Exemplaren führte.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ist eine gebührenpflichtige Erweiterung, die das im März 2024 erschienene Spiel Dragon's Dogma 2 um eine neue Geschichte erweitert. Auf Grundlage des breiten Spektrums an Rückmeldungen, die wir nach der Veröffentlichung des Hauptspiels erhalten haben, wird diese Erweiterung entwickelt, um eine bessere Zugänglichkeit und zusätzliche Inhalte zu bieten. Damit möchten wir ein Spielerlebnis schaffen, das nicht nur Fans der Serie zufriedenstellt, sondern auch diejenigen, die Dragon's Dogma zum ersten Mal spielen.

Capcom wird den Titel zudem erstmals für Nintendo Switch2 veröffentlichen. Die Nintendo Switch 2-Version vereint das Hauptspiel und die Erweiterungsinhalte in einem einzigen Paket. Mit dieser Initiative will Capcom seine Multiplattform-Strategie vorantreiben und seine Nutzerbasis weiter ausbauen.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem das Unternehmen seine herausragenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung vollständig ausschöpft, um auch künftig originelle und äußerst unterhaltsame Spieletitel zu entwickeln.

*Stand: 31. März 2026

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Spielereihen wie "Resident Evil", "Monster Hunter", "Street Fighter", "Mega Man", "Devil May Cry" und "Ace Attorney". Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio; der Firmensitz befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610359775/de/

Contacts:

Capcom Public Relations Investor Relations Section

+81-6-6920-3623