1,0 Mrd. USD bei NPV5: Starke Wirtschaftlichkeitsstudie für top Gold-Kupfer-Projekt!

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Wahnsinns Nettogegenwartswert, 1,5 Mio. Unzen AuÄq und niedrige Kostenannahmen: Diese 'PEA' zeigt eindrucksvolle wirtschaftliche Rahmendaten für gewaltiges Gold-Kupfer-Projekt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 11. Juni 2026, 5:42 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

selten waren sich die Marktteilnehmer so einig: die Welt braucht mehr Kupfer, und zwar sehr viel mehr und das zudem auch sehr schnell.

Denn während der weltweit größte Kupferproduzent Chile im März dieses Jahres einen Rückgang seiner Produktion von rund 9% gegenüber dem Vorjahresmonat meldete1 und die Störungen bei der "Grasberg'-Mine in Indonesien weiterhin auf den Kupfermarkt wirken, nimmt der strukturelle Bedarf an dem roten Metall weiter zu. Freeport-McMoRan erwartet nach eigenen Angaben weiterhin eine vollständige Wiederherstellung der "Grasberg'-Produktion bis Ende 2027. Zugleich wurde die erwartete Produktion für das zweite Halbjahr 2026 deutlich niedriger angesetzt als zuvor2.

Quelle: Mining.com; Eigene Darstellung; Berechnung: Kupferlücke = Bergbau erforderlich abzüglich ohne neue Minen

Besonders stark ist dabei die Nachfrage seitens KI-Datenzentren, der Elektromobilität und der Stromübertragung und -verteilung. Es wundert also nicht, wenn Großbanken wie J.P. Morgan und Morgan Stanley für das laufende Jahr ein Kupferdefizit von zwischen 330.000 und 600.000 Tonnenprognostizieren und mit einem Kupferpreis von 15.000,- USD/Tonne bis Ende 2026 rechnen3.

Bei der Entwicklung des Goldpreises wiederum wirken andere Dynamiken. Hohe Zinsen,Inflationssorgen und die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad können kurzfristig belasten. Gleichzeitig stützen geopolitische Risiken, hohe Staatsverschuldung, Zentralbankkäufe und der Wunsch nach Diversifizierung das strategische Interesse an Gold.

Dass Gold nach Korrekturphasen wieder Rückenwind bekommen kann, zeigen bereits die jüngsten Zentralbankdaten: Nach einem kräftigen Nettoverkauf im März haben Zentralbanken im April wieder netto Gold gekauft.

Zentralbanken nahmen im April ihre Goldkäufe wieder auf:

Quelle: World Gold Council Central Bank Gold Statistics, Juni 2026; Eigene Darstellung

Das zeigt: Strategische Reserven bleiben ein wichtiger Nachfragetreiber für Gold. Viele Notenbanken setzen ihre Diversifizierungsstrategie langfristig fort - ein Faktor, der das Goldpreisniveau strukturell stützen kann, auch wenn kurzfristige Schwankungen jederzeit möglich bleiben.

Besser könnten die Bedingungen für weiteres Wachstum für entschlossene Explorer wie GoldMining (WKN: A2DHZ0) kaum sein, vor allem dann, wenn man über ein Multi-Millionen-Unzen-Portfolio ressourcenstarker Projekte in den Amerikas verfügt und zudem an fokussierten Entwicklern mit fortgeschrittenen Gold-Kupfer-Projekten wie U.S. GoldMining und dessen "Whistler'-Projekt in Alaska beteiligt ist.

"La Mina': starke Wirtschaftlichkeit!

Das Update der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie ("Preliminary Economic Assessment', "PEA') für GoldMinings (WKN: A2DHZ0) kolumbianisches Kupfer-Gold-Projekt "La Mina' liefert gerade für spekulative Rohstoffanleger eine extrem spannende Momentaufnahme. Für den in diesem Szenario geplanten konventionellen Tagebaubetrieb mit Bohr-, Spreng-, Lade- und Transportverfahren stehen unterm Strich:

ein außergewöhnlich starker Nettogegenwartswert ( NPV5 ) von rund 1,0 Mrd. USD nach Steuern .

( ) von rund . eine interne Verzinsung von 32,2% .

von . eine schnelle Rückzahlungsperiode von rund 2,7 Jahren .

von rund . hohe Kapital- und Kosteneffizienz bei anfänglichen Investitionskosten von 523 Mio. USD , geschätzten Cash Costs von 872,- USD je Unze Gold und " All-in Sustaining Costs' von 1.045,- USD je Unze Gold - jeweils auf Nebenproduktbasis.

von , geschätzten von je Unze Gold und von je Unze Gold - jeweils auf Nebenproduktbasis. eine starke durchschnittliche Jahresproduktion von 152.400 Unzen Goldäquivalent in den Jahren 1 bis 5, rund 1,5 Millionen Unzen Goldäquivalent über die gesamte geplante Minenlaufzeit von 11,2 Jahren sowie einen geplanten Verarbeitungsdurchsatz von 15.000 Tonnen pro Tag.

Quelle: GoldMining

Eine "PEA' ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und keine Machbarkeitsstudie. Sie weist keine Mineralreserven nach und enthält "abgeleitete'-Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um daraus gesicherte wirtschaftliche Aussagen abzuleiten.

Dazu kommt eine starke Sensitivität gegenüber höheren Metallpreisen. Die Basisschätzung beruht auf 3.500,- USD je Unze Gold, 4,70 USD je Pfund Kupfer und 40,- USD je Unze Silber. Im Spotpreis-Szenario mit rund 4.775 USD je Unze Gold, 5,75 USD je Pfund Kupfer und 77,- USD je Unze Silber steigt "La Minas' nachsteuerlicher NPV5 auf rund 1,8 Mrd. USD, die interne Verzinsungerhöht sich auf 49,1%, während sich die Rückzahlungsperiode auf 1,9 Jahre verkürzt.

Enormes Aufwärtspotenzial!

So stark die wirtschaftlichen Zahlen von "La Mina' sind, so groß bleibt auch das Potenzial, diese Kennzahlen durch weitere Exploration und Projektoptimierung noch auszubauen. Denn GoldMinings (WKN: A2DHZ0) Mineralressourcenschätzung für dieses kolumbianische Kernprojekt von Ende 2022 umfasst aktuell nur die drei Porphyr-Lagerstätten "La Cantera', "La Garrucha' und "Middle Zone', die im Umkreis von rund 1.000 m voneinander liegen.

Quelle: GoldMining

Aber auch auf Portfolio-Ebene wartet erhebliches Aufwärtspotenzial darauf, sichtbarer zu werden. So machen die in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und aus der Schätzung von Ende 2022 übernommenen Ressourcen nur etwa 9% der unternehmensweiten "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen sowie rund 16% der "abgeleiteten'-Ressourcen von GoldMining (WKN: A2DHZ0) aus.

Quelle: GoldMining

Angesichts dieser Entwicklungsmöglichkeiten zeigte sich Alastair Still, CEO von GoldMining (WKN: A2DHZ0), sinngemäß sehr zuversichtlich: Die aktualisierte "PEA' markiere einen wichtigen Meilenstein und unterstreiche die Qualität von "La Mina'. Das Projekt passe zur Strategie des Unternehmens, verborgenen inneren Wert im Portfolio sichtbar zu machen und diesen durch gezielte Exploration sowie weitere Risikoreduzierung schrittweise auszubauen.

Start des Explorationsbohrprogramms bei Yarumalito!

Parallel zur Meldung über die starken Ergebnisse der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie hat GoldMining (WKN: A2DHZ0) auch den Start seines diesjährigen, voll finanziertenExplorationsbohrprogramms auf seinem Gold-Kupfer-Projekt "Yarumalito' bekannt gegeben.

Das zu 100% unternehmenseigene Asset liegt südlich von "La Mina', eingebettet in den hochgradigen "Mid-Cauca'-Gold-Kupfer-Gürtel, und weist ein großes, gut zugängliches Gold-Kupfer-Porphyr-System auf, das in alle Richtungen offen ist. Zudem liegt "Yarumalito' unweit von Collective Minings bedeutendem "Guayabales'-Projekt und von Aris Minings "Marmato'-Mine. "Marmato' soll 2026 laut Aris Mining 35.000 bis 50.000 Unzen Gold produzieren. Nach Hochlauf der neuen "Carbon-in-Pulp'-Anlage ("CIP') wird langfristig ein deutlich höheres Produktionsprofil angestrebt.

Quelle: GoldMining

Aktuell arbeitet ein Diamantkernbohrer ein systematisches Programm von etwa 1.200 m ab. Im Detail sollen Ziele mit hoher Priorität, die zuvor durch eine umfassende Neuauswertung historischer Bohrkerne identifiziert wurden, erprobt werden.

Zudem steht die Erweiterung des mineralisierten "P-1'-Porphyrs auf dem Programm. Dabei sollen neue Zonen mit potenzieller Grundgesteinsmineralisierung in bisher wenig bebohrten Abschnitten der Porphyr-Einheit "P-1', dem Hauptträger der Gold-Kupfer-Mineralisierung von "Yarumalito', untersucht werden.

Die Basis hierfür bilden unter anderem folgende historische Bohrabschnitte. Diese Werte sind Explorationshinweise und kein Nachweis wirtschaftlicher Abbaubarkeit:

Quelle: GoldMining

Fazit:

GoldMining (WKN: A2DHZ0) unterstreicht mit der aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für "La Mina' die wirtschaftliche Schlagkraft seines kolumbianischen Gold-Kupfer-Projekts. Parallel dazu stellt das Unternehmen mit dem Start seines Explorationsprogramms bei "Yarumalito' die Weichen, um weiteres Wachstumspotenzial im "Mid-Cauca'-Gürtel zu testen.

Derweil stützen eine drohende Versorgungslücke bei Kupfer und die langfristige Goldallokation institutioneller Investoren die strategische Bedeutung beider Metalle. Mit seinem diversifizierten Portfolio aus eigenen Millionen-Unzen-Projekten in den Amerikas und Beteiligungen an vielversprechenden Explorern und Entwicklern wie Gold Royalty (WKN: A2QPLC) oder U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) kann GoldMining (WKN: A2DHZ0) mittel- und langfristig gleich auf mehreren Ebenen von diesen Entwicklungen profitieren.

Quelle: GoldMining

Apropos "Whistler': Laut jüngst veröffentlichter vorläufiger Wirtschaftlichkeitsstudie weist dieses Ausnahmeprojekt in Alaska einen nachsteuerlichen Nettogegenwartswert von rund 2,0 Mrd. USDim Konsensszenario beziehungsweise 4,9 Mrd. USD im Spot-Szenario auf. Modelliert wurden über 14,6 Jahre Minenlaufzeit rund 2,7 Millionen Unzen Gold und 592 Millionen Pfund Kupfer.

Quelle: GoldMining

Mit Blick auf diese Zahlen bleibt GoldMining (WKN: A2DHZ0) Beteiligung von über 74% an U.S. GoldMining ein zusätzlicher strategischer Wertbaustein im Portfolio.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://www.mining.com/web/chiles-copper-output-and-manufacturing-production-fall-in-march/;

2 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/freeport-says-grasberg-recovery-not-delayed-until-2028-stands-by-2027-forecast-2026-05-11/ ;

3 https://www.cruxinvestor.com/posts/mine-supply-disruptions-section-232-tariff-risk-tighten-copper-markets-ahead-of-a-forecast-600-000-tonne-2026-deficit ;

4 https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/06/central-bank-gold-statistics-central-banks-resume-net-buying-april ;

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/goldmining-files-pea-technical-report-for-its-la-mina-project-colombia---highlighting-1-0-billion-after-tax-npv-and-32-irr-302793123.html ;

6 https://www.prnewswire.com/news-releases/goldmining-commences-2026-exploration-drilling-program-at-its-yarumalito-gold-copper-project-colombia-302781376.html ;

7 https://aris-mining.com/operation/marmato/ ;

8 GoldMining Inc. Unternehmenspräsentation; U.S. GoldMining Inc. Unternehmensangaben; World Gold Council Central Bank Gold Statistics; Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser werblichen Veröffentlichung sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte nach NI 43-101, öffentlich verfügbare Marktdaten und qualitative Einordnungen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigene Unternehmensbewertung und keine eigene technische Prüfung der Mineralprojekte durch JS Research vorgenommen. Update-Policy: keine regelmäßige Aktualisierung geplant; wesentliche Abweichungen können ohne Vorankündigung eintreten. Interessen/Vergütung: JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. Eigene Positionen von Jörg Schulte/JS Research GmbH: keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von mindestens 0,5% in GoldMining Inc. zum Zeitpunkt der Erstellung. Market-Making-/Investmentbanking-Beziehungen: keine bekannt.

Dieser Werbeartikel wurde am 9. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Publikation ist eine Anzeige/Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung im Auftrag beziehungsweise im wirtschaftlichen Interesse von GoldMining Inc., sie stellt ausdrücklich keine unabhängige Finanzanalyse im Sinne der kapitalmarktrechtlichen Vorgaben, keine Anlageberatung, keine Finanzdienstleistung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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Mineralprojekte/NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu "La Mina' und "Yarumalito' beruhen auf Veröffentlichungen von GoldMining Inc. und technischen Berichten beziehungsweise Unternehmensangaben nach NI 43-101. Für "La Mina' wurde die wissenschaftlich-technische Information laut Unternehmensmeldung von Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Für Yarumalito wurde die wissenschaftlich-technische Information laut Unternehmensmeldung von Tim Smith, VP Exploration und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen nicht automatisch wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Besonderer Hinweis zur PEA: Die aktualisierte "La-Mina'-PEA ist vorläufiger Natur. Sie enthält abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um daraus gesicherte wirtschaftliche Aussagen abzuleiten. Es besteht keine Gewissheit, dass die in der PEA dargestellten Ergebnisse, Produktionsannahmen, Kostenannahmen, Kapitalannahmen, Metallpreisannahmen, Projektwerte, internen Verzinsungen oder Rückzahlungsperioden tatsächlich erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Erwartungen und Annahmen, unter anderem zu Metallpreisen, Projektentwicklung, Exploration, Genehmigungen, Finanzierung, Kosten, Produktion, Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Beteiligungswerten und Marktchancen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und können sich als unzutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen.

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