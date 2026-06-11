Ethereum Kurs fällt 67 % unter das Rekordhoch, doch Wale kaufen trotz Iran-Krise weiter

Anzeige / Werbung

Der Ethereum Kurs notiert am 10. Juni bei rund 1.627 Dollar, fast 67 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.954 Dollar. US-Spot-ETH-ETFs verzeichneten im Mai 17 aufeinanderfolgenden Tage Nettoabflüsse von 401 Millionen Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 12. US-Streitkräfte griffen am 9. Juni iranische Stellungen nahe Hormus an, Ölpreise sprangen, institutionelles Kapital floh aus Risikoaktiva. Gleichzeitig erreichen Wal-Adressen laut Santiment ein 10-Wochen-Hoch bei der Akkumulation. Standard Chartered hält am Jahresziel von 7.500 Dollar fest. Wohin fließt das Kapital, wenn die breite Masse verkauft und die größten Adressen gleichzeitig zukaufen?

Ethereum Kurs unter Druck, während Wale, Iran-Schock und Institutionen sich gegenseitig widersprechen

Der Ethereum Kurs fiel unter 1.700 Dollar und testete die Zone um 1.627 Dollar. Die US-Spot-ETH-ETFs rissen eine Rekordserie von 17 Abflusstagen, insgesamt 401 Millionen Dollar laut wallstreetONLINE. Hinzu kommt eine hawkische Federal Reserve, die für 2026 keine Zinssenkungen mehr signalisiert, und die Iran-Eskalation. Harvard verkaufte im ersten Quartal seine gesamte ETH-ETF-Position von 87 Millionen Dollar, Goldman Sachs reduzierte um 70 Prozent. Trotz dieser Abflüsse akkumulieren die größten Wallets weiter.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 32, kurz vor dem überverkauften Bereich laut CoinDesk. Wal-Adressen erreichten ein 10-Wochen-Hoch, über 125 Millionen ETH lagern außerhalb von Börsen. Standard Chartered hält das Jahresziel von 7.500 Dollar und vergleicht ETH mit Amazon nach dem Dotcom-Crash. Changelly prognostiziert für Juni einen Durchschnitt von 1.724 Dollar mit Obergrenze 1.884 Dollar. Wenn institutionelles Kapital über ETFs abfließt und große Wallets gleichzeitig kaufen, sucht das freie Kapital nach dem nächsten Einstieg mit dem klarsten Katalysator.

Pepeto baut eine Börse, während ETH auf sein Upgrade wartet

Während der Ethereum Kurs auf ein wiederholt verschobenes Upgrade wartet und die Iran-Krise zusätzlich auf das Sentiment drückt, haben andere Projekte ihre Werkzeuge bereits fertiggestellt. Dasselbe Verhalten, das die Wale zeigen, akkumulieren in der Angst, spiegelt sich im Pepeto-Vorverkauf wider. Mehr als 10 Millionen Dollar Käuferkapital flossen während der 17-tägigen ETF-Abflussserie in das Projekt.

Pepeto ist eine Kryptobörse mit einem ehemaligen Binance-Experten im Entwicklungsteam, die Meme-Coin-Energie mit funktionierender Infrastruktur verbindet. Die integrierte Bridge verbindet Blockchains ohne Gebühren, ein eingebauter Risikoprüfer scannt jeden Vertrag vor einer Transaktion und erkennt Betrugsversuche, die Anleger in vergangenen Korrekturen Milliarden gekostet haben.

SolidProof hat den gesamten Code Zeile für Zeile geprüft, bevor der Presale öffnete. Das Tokenangebot liegt bei 420 Billionen, exakt wie der ursprüngliche Pepe Coin, dessen Mitgründer den ersten Token zu 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung führte und nun mit funktionierenden Werkzeugen hinter dem zweiten Projekt steht.

Zum Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token bietet der Presale einen Einstieg, den das nahende Binance-Listing dauerhaft entfernt. Anleger, die in vergangenen Zyklen frühe Presale-Einstiege genutzt haben, erkennen die Struktur dieses Moments.

Der Ethereum Kurs dieser Woche zeigt zwei Gruppen mit gegensätzlichen Strategien. Die einen verkauften über 17 Tage durch die ETFs, getrieben von Iran-Schock und Fed-Hawkismus. Die anderen akkumulierten im Stillen auf ein 10-Wochen-Hoch. Wer jetzt über den Presale einsteigt, sichert sich den Zugang, bevor das Listing das Fenster dauerhaft schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Warum wächst der Pepeto-Presale während der Ethereum-Kurs-Korrektur?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und bietet SolidProof-geprüfte Handelswerkzeuge sowie ein nahendes Binance-Listing, das die offizielle Pepeto-Website bereits zugänglich macht.