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Dow Jones News
11.06.2026 06:33 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Juni

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Juni 

=== 
  08:00 DE/Inlandstourismus April 
  09:00 DE/Evotec SE, HV 
  10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut 
     für Wirtschaftsforschung Halle 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und EZB-Stabsprojektionen 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: +2,25% 
     zuvor:  +2,00% 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 220.000 
     zuvor:  225.000 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
     zuvor:  +1,4% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  +1,0% gg Vm 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - US/IWF-Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit Euroraum 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
    - EU/EZB-Präsidentin Lagarde, EZB-Vizepräsident Vujcic und 
     EZB-Vorstandsmitglied Lane, Reden bei ECB Media Seminar 
    - BE/Jahrestreffen des ESM-Gouverneursrats 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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