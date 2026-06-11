DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Juni

=== 08:00 DE/Inlandstourismus April 09:00 DE/Evotec SE, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und EZB-Stabsprojektionen Einlagensatz PROGNOSE: +2,25% zuvor: +2,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 225.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q - US/IWF-Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit Euroraum - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - EU/EZB-Präsidentin Lagarde, EZB-Vizepräsident Vujcic und EZB-Vorstandsmitglied Lane, Reden bei ECB Media Seminar - BE/Jahrestreffen des ESM-Gouverneursrats - BE/Treffen der Eurogruppe ===

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June 11, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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