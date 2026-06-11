DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Gewalt in Iran-Krieg und Technologieschwäche belasten

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten und im australischen Sydney geht es am Donnerstag auf breiter Front nach unten mit den Indizes. Bis auf Hongkong, wo der HSI um 1,0 Prozent nachgibt, halten sich die Verluste allerdings deutlich in Grenzen, verglichen mit Einbußen von bis zu 2 Prozent an der Wall Street. Belastend wirken laut Marktteilnehmern der anhaltende Ausverkauf bei Technologieaktien und die verstärkten militärischen Angriffe zwischen den USA und dem Iran. Die USA erklärten, sie hätten mehrere militärische Ziele im Iran angegriffen, woraufhin Teheran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte und Verbündete im Nahen Osten durchführte. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe angekündigt mit dem Ziel, den Druck auf den Iran zu verstärken.

Weil ohne eine Vereinbarung die wichtige Ölpassage, die Straße von Hormus, weiter kaum passierbar bleiben dürfte, ziehen in der Folge ziehen die Ölpreise auch wieder an, was wiederum Inflationsbefürchtungen hervorruft. Am Vortag waren neue Inflationszahlen aus den USA zwar weitgehend wie erwartet ausgefallen, sie zeigten damit aber auch das erwartet weiter zu hohe Niveau im Vergleich zum Inflationsziel der US-Notenbank. Neue Hinweise werden später am Tag von den Produzentenpreisdaten erwartet. Mit rund 95 Dollar liegt der Brent-Ölpreis aber weiter klar unter der 100-Dollar-Marke.

In Tokio verliert der Topix 0,6 Prozent, in Seoul, dem Highflyer des Jahres, geht es einmal mehr extrem volatil zu. Der technologielastige Kospi knickte zudem um rund 4 Prozent ein, zeigt sich inzwischen aber mit einem minimalen Anstieg. Seit Jahresbeginn liegt er immer noch 83 Prozent im Plus. Zur Erholung im Tagesverlauf trägt das Schwergewichts SK Hynix bei. Der Halbleiterhersteller will laut Berichten seine Wafer-Kapazität verdreifachen. Der Kurs liegt mittlerweile knapp 2 Prozent im Plus. Samsung Electronics geben dagegen um 1,3 Prozent nach. In Shanghai beläuft sich das Minus auf 0,7 Prozent, in Sydney auf 0,2 Prozent.

In der Breite belasten bei Chipaktien weiter die wieder stärker gespielten Zweifel an der langfristigen Profitabilität der hohen Investitionen in KI-Technologie. Jüngste Nahrung erhalten diese Sorgen durch einen Bericht des Wall Street Journal, wonach das KI-Schwergewicht OpenAI angesichts wachsender Konkurrenz durch den Rivalen Anthropic deutliche Preissenkungen erwägen soll. Die Preissenkungen könnten die Einnahmen eines Unternehmens weiter untergraben, das ohnehin schon tief in den roten Zahlen steckt.

Unter den Einzelwerten fallen in Tokio Softbank Group um gut 2 Prozent und in Hongkong SMIC ebenfalls.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.636,20 -0,2 -0,9 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.990,33 -0,6 +12,4 08:00 Kospi (Seoul) 7.739,62 +0,1 +83,5 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.153,22 -1,0 -5,8 10:00 Shanghai-Composite 3.964,24 -0,7 -0,1 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.962,97 +0,1 +6,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.862,87 -0,7 -32,2 10:00 KLCI (Malaysia) 1.676,80 -0,1 -0,2 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:37 % YTD EUR/USD 1,1543 +0,1 1,1535 1,1553 -1,7 EUR/JPY 185,31 +0,1 185,20 185,29 +0,7 EUR/GBP 0,8627 +0,0 0,8626 0,8627 -1,0 USD/JPY 160,51 -0,0 160,53 160,36 +2,5 USD/KRW 1.526,20 +0,3 1.522,31 1.527,52 +6,0 USD/CNY 6,7746 0,0 6,7745 6,7759 -3,1 USD/CNH 6,7764 -0,1 6,7821 6,7778 -2,9 USD/HKD 7,8358 -0,0 7,8366 7,8356 +0,7 AUD/USD 0,7001 -0,0 0,7002 0,7018 +4,9 NZD/USD 0,5793 -0,1 0,5796 0,5812 +0,6 BTC/USD 62.555,15 +1,3 61.749,58 61.684,72 -28,7 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,88 +2,1 1,85 90,03 Brent/ICE 94,73 +1,8 1,63 93,10 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.072,51 -0,0 -0,95 4.073,46 Silber 63,48 -0,3 -0,21 63,69 Platin 1.663,55 -0,1 -0,93 1.664,48 (Angaben ohne Gewähr)

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