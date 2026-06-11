Der KI-Boom braucht Energie - massenhaft. Rechenzentren, Fabriken, ganze Volkswirtschaften: Ohne zuverlässige Energieversorgung läuft nichts. Und genügend davon liefert ein einziger Infrastruktur-Koloss, der still und leise das größte Pipelinenetz Nordamerikas betreibt. Wer auf die Energiebasis der Zukunft setzt, kommt an diesem Schwergewicht kaum vorbei.Das Geschäftsmodell ist eine Mautstraße für Energie: stabile Gebühren, langfristige Verträge, kein Rohstoffrisiko. Die Dividendenrendite liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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