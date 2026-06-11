Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich weiter verschärft. Bereits in der zweiten Nacht in Folge lieferten sich beide Seiten gegenseitige Angriffe, wodurch die seit rund zwei Monaten bestehende Waffenruhe zunehmend infrage gestellt wird. Besonders brisant: Der Iran erklärte, die strategisch wichtige Straße von Hormus vollständig zu sperren.Kurzfassung:• Die USA und der Iran haben sich erneut gegenseitig angegriffen, wodurch die ohnehin fragile Waffenruhe weiter unter Druck gerät.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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