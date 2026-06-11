DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPOCK 2 - Fast zeitgleich bilden die etablierten Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen Airbus, Rheinmetall und OHB insgesamt drei Konsortien oder Kooperationen, um sich für das Satellitenaufklärungs-Projekt "Spock 2" der Bundeswehr zu bewerben. Alle drei holen verschiedene deutsche Startups oder mittelständische Firmen mit ins Boot - ein bislang eher unübliches Vorgehen. Die Erweiterungen und Neugründungen der Konsortien sollen im Rahmen der jetzt anlaufenden Internationalen Luftfahrtmesse (ILA) in Berlin bekannt gegeben werden. Es geht um die Weiterführung des Weltraumprojekts "Spock" der Bundeswehr. Die Abkürzung steht für "Spacesystem for persistent operational tracking". Dabei handelt es sich um ein hochmodernes Satellitensystem mit Radar und Spezialkameras, das Militärs ein möglichst präzises Lagebild des Gefechtsfelds liefern soll. Geschätztes Auftragsvolumen: rund 5 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

RUSSLAND - Ein neuer Bericht von Ökonomen beschreibt eine düstere Zukunft für Russlands Wirtschaft. Diese befinde sich in einem "Endstadium", argumentiert der jüngste "Kiel Report", den das Kieler Institut für Weltwirtschaft und das Stockholmer Institute of Transition Economics am Donnerstag veröffentlichen. Wie andere westliche Ökonomen vor ihnen halten die Autoren des Berichts einen "wirtschaftlichen Kollaps Russlands" für möglich. Jüngst hat die russische Regierung ihre eigenen Aussichten der Lage angepasst. Sie geht für dieses Jahr nur noch von 0,4 Prozent Wachstum aus und nicht mehr von 1,3 Prozent wie noch im September. Der Kieler Bericht hebt aber hervor, dass auch diese Prognose noch "zu optimistisch" sein könnte, und weist auf "Anzeichen von Arbeitskräftemangel und Lieferengpässen". Auch bestünden "ernsthafte Zweifel an der Genauigkeit der offiziellen Wachstumszahlen". So sei das reale Wachstum noch geringer, "sollte die Inflation, wie vielfach vermutet, zu niedrig ausgewiesen sein". (FAZ)

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June 11, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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