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Joybuy startet ersten Summer Black Friday in Deutschland - zwei Wochen Sommerdeals für alle



11.06.2026 / 07:05 CET/CEST

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Jeder zweite Deutsche gibt laut Verbraucherumfrage* an, im Sommer mehr Geld auszugeben, als ursprünglich geplant

59 Prozent wünschen sich mehr Wettbewerb im Onlinehandel und Rabattaktionen außerhalb der klassischen Black-Friday-Saison

Joybuy startet daher den ersten Black Friday im Sommer: zwei Wochen voller attraktiver Deals auf bekannte Marken und Alltagsprodukte - ganz ohne Abonnement DÜSSELDORF, Deutschland, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Joybuy, die neue Online-Shopping-Plattform von JD.com in Europa, startet in der kommenden Woche erstmals den Summer Black Friday in Deutschland. Die Aktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Verbraucherinnen und Verbraucher steigende Ausgaben im Sommer spüren. Sie wünschen sich daher mehr Wettbewerb für attraktivere Angebote im Onlinehandel. Der von Joybuy initiierte Summer Black Friday startet offiziell am 15. Juni und läuft mehr als zwei Wochen bis zum 30. des Monats. Er bedient den Wunsch deutscher Verbraucherinnen und Verbraucher nach attraktiven Angeboten außerhalb der klassischen Rabattphasen und ist für alle offen, denn: Laut einer aktuellen Umfrage unter 2.000 Erwachsenen in Deutschland* gibt jeder Zweite während der Sommermonate mehr aus, als ursprünglich geplant. Gleichzeitig wünschen sich 59 Prozent Rabattaktionen auch im Sommer und ebenso viele sind überzeugt, dass mehr Wettbewerb im Onlinehandel zu besseren Angeboten für Verbraucherinnen und Verbraucher führt. Mit dem Summer Black Friday etabliert Joybuy eine neue jährliche Shopping-Tradition. Im Mittelpunkt stehen attraktive Preise, ein breites Sortiment vertrauenswürdiger lokaler und internationaler Marken wie Apple, Beko, De'Longhi, Hisense, JBL, LEGO, Lenovo, LG, Philips, PlayStation und Samsung sowie schnelle und zuverlässige Lieferung. Kundinnen und Kunden können aus Tausenden Angeboten aus den Bereichen Technologie, Haushalt, Beauty, Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs wählen. Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft umfasst das Angebot auch Fernseher und Soundbars - für ausgewählte Produkte ist die Installation bis zum 30. Juni kostenlos. "Mit dem Summer Black Friday bringen wir erstmals ein großes Sommer-Shopping-Event nach Deutschland und reagieren damit auf die steigende Nachfrage nach attraktiven Angeboten außerhalb der klassischen Black-Friday-Saison", sagt ein Joybuy-Sprecher. "Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich mehr Wettbewerb, mehr Auswahl und bessere Angebote - genau darauf möchten wir eine Antwort geben." Schnelle Lieferung ohne Zusatzkosten Bestellungen ab 29 Euro werden deutschlandweit kostenlos geliefert. JoyPlus-Mitglieder profitieren unabhängig vom Bestellwert von kostenlosem Versand sowie weiteren exklusiven Vorteilen und Angeboten. Mit dem "Double 11"-Service profitieren Kundinnen und Kunden in ausgewählten Regionen von besonders schnellen Lieferzeiten: Bestellungen bis 11 Uhr können noch am selben Tag zugestellt werden, Bestellungen bis 23 Uhr bereits am nächsten Tag. Für Same-Day-Lieferungen fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Der Service ist bereits in der Rhein-Ruhr-Region verfügbar und deckt große Städte wie Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bonn und Aachen ab. Darüber hinaus erstreckt sich das Netzwerk bis nach Ostwestfalen und umfasst Bielefeld, Paderborn sowie weitere Städte und Gemeinden im Umland. Vor dem Start: Gutscheine und exklusive Bundles sichern Bereits vor dem offiziellen Start des Summer Black Friday können sich Kundinnen und Kunden exklusive Gutscheine sichern. Die Aktion startet am 15. Juni, wobei die Gutscheine ab Mitternacht eingelöst werden können. Zusätzlich werden am 15. Juni um 20 Uhr ausgewählte Bundle-Angebote mit Rabatten von bis zu 50 Prozent freigeschaltet. Begleitend zum Summer Black Friday erweitert Joybuy sein Angebot um zusätzliche Kundenvorteile und neue Partnerschaften. Joybuy 11.11km Challenge auf Strava Mit der Joybuy 11.11km Challenge können Kundinnen und Kunden auch außerhalb des Einkaufs profitieren. Gemeinsam mit Strava ruft Joybuy vom 15. bis 30. Juni 2026 zur Joybuy 11.11km Challenge auf. Wer in diesem Zeitraum 11,11 Kilometer zu Fuß, beim Laufen, Radfahren oder Wandern zurücklegt, erhält 1.111 Joybuy-Punkte im Wert von 11,11 Euro für Einkäufe bei Joybuy und nimmt zusätzlich an einer Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von bis zu 1.111 Euro teil. Es gelten die jeweiligen Teilnahmebedingungen . Digitale Geschenkkarten jetzt verfügbar Zusätzlich führt Joybuy digitale Geschenkkarten in Europa ein. Die Geschenkkarten sind im Wert von 10 bis 100 Euro erhältlich, können personalisiert werden und lassen sich direkt an Familie, Freunde oder Bekannte versenden. Add-on für JoyPlus-Mitglieder: bis zu vier Monate Spotify Premium Im Rahmen des Summer Black Friday erweitert Joybuy sein Vorteilsprogramm JoyPlus um eine neue Partnerschaft mit Spotify. Ab dem 15. Juni erhalten JoyPlus-Mitglieder, die bislang kein Spotify-Abonnement besitzen, bis zu vier Monate Spotify Premium ohne zusätzliche Kosten. Kundinnen und Kunden ohne JoyPlus-Mitgliedschaft erhalten beim Kauf ausgewählter Elektronikprodukte drei Monate Spotify Premium. Es gelten die jeweiligen Teilnahmebedingungen.** Der Summer Black Friday startet am 15. Juni 2026 in Deutschland sowie in Belgien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Der Summer Black Friday orientiert sich am erfolgreichen "618"-Shopping-Event von JD.com, das heute zu den größten Shopping-Ereignissen weltweit zählt. Im Jahr 2025 wurden während der Aktion mehr als 2,2 Milliarden Bestellungen abgewickelt. Mit dem Summer Black Friday bringt Joybuy die Idee eines großen Sommer-Shopping-Events nun erstmals nach Deutschland und Europa. Joybuy Newsroom: about.joybuy.com/de Hinweise für die Redaktion: *Die Verbraucherumfrage wurde von Joybuy in Auftrag gegeben und vom unabhängigen Marktforschungsinstitut OnePoll durchgeführt. Befragt wurden im Mai 2026 insgesamt 2.000 Erwachsene. ** So lösen Sie Ihr Spotify Premium-Angebot ein Wenn Sie noch nie Spotify Premium-Mitglied waren, sind Sie möglicherweise auf eine der folgenden Arten für ein Spotify Premium-Angebot berechtigt: Aktivieren Sie die JoyPlus-Mitgliedschaft, um bis zu 4 Monate Spotify Premium kostenlos zu erhalten. Kaufen Sie ausgewählte Elektronikprodukte auf Joybuy, um bis zu 3 Monate Spotify Premium kostenlos zu erhalten. Wenn Sie bereits früher Spotify Premium-Mitglied waren, den Dienst jedoch in letzter Zeit nicht genutzt haben, sind Sie möglicherweise für ein Spotify Premium-Willkommensangebot für Rückkehrer von 2 Monaten berechtigt. Ihr Spotify Premium-Abonnement muss vor mehr als 30 Tagen beendet worden sein und Sie dürfen in den letzten 24 Monaten kein Willkommensangebot für Rückkehrer von Spotify eingelöst haben. Aktionsberechtigte Produkte sind auf der jeweiligen Produktseite mit dem Spotify Premium-Angebot gekennzeichnet. Jeder Kunde kann nur ein einziges Spotify-Angebot beanspruchen und dieses Angebot nur einmal einlösen. Das Angebot gilt ausschließlich für das Spotify Premium Individual-Abonnement. 12,99 €/Monat nach Ablauf des Aktionszeitraums. Jederzeit kündbar. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und den vollständigen Angebotskonditionen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Spotify . Über Joybuy Joybuy ist die neue Online-Handelsplattform von JD.com in Europa und bietet hochwertige Marken zu günstigen Preisen an. Die Lieferung erfolgt aus eigenen Lagern direkt bis an die Haustür der Kunden über ein schnelles und zuverlässiges Logistiknetzwerk. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit Produkten führender internationaler, europäischer und lokaler Marken. Das Sortiment umfasst unter anderem Technologie, Haushaltsgeräte, Beauty-Produkte, Home & Living, Lebensmittel sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Der einzigartige "Double 11"-Lieferservice bedeutet, dass Bestellungen, die bis 11 Uhr morgens eingehen, noch am selben Tag bis 23 Uhr zugestellt werden. Bestellungen, die vor 23 Uhr eingehen, werden voraussichtlich am nächsten Tag geliefert. Mit dem eigenen 24/7-Kundenservice stellt Joybuy den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns. Der Joybuy-Slogan "Don't just buy, Joybuy" bringt die Mission des Unternehmens auf den Punkt: die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis zu bieten, das einfach und bequem ist - und zugleich Freude bereitet. Joybuy startete im März 2026 offiziell in Europa und bietet Kunden in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg ein angenehmeres Einkaufserlebnis. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/joybuy-startet-ersten-summer-black-friday-in-deutschland--zwei-wochen-sommerdeals-fur-alle-302796857.html



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