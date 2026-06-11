© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press WireErst der Kurseinbruch, dann die Kaufempfehlung: Canaccord Genuity traut FuelCell Energy aufgrund von KI-Rechenzentren ein Kurspotenzial von mehr als 70 Prozent zu.Die Zahlen enttäuschten und die Aktie fiel am Montag um mehr als zehn Prozent. Doch ausgerechnet jetzt geht Canaccord Genuity bei FuelCell Energy in die Offensive: Analyst George Gianarikas stuft die Aktie des Cleantech-Unternehmens von Hold auf Buy hoch und erhöht das Kursziel auf 30 US-Dollar. Vom Dienstagsschlusskurs aus entspricht das einem Potenzial von mehr als 71 Prozent. Canaccord Genuity ist optimistisch, da nicht die schwachen Quartalsumsätze, sondern die mögliche Rolle von FuelCell im KI-Boom im Mittelpunkt seiner …
Enthaltene Werte: US35952H7008Den vollständigen Artikel lesen
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