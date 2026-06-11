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Der XRP Kurs notiert am 10. Juni bei 1,11 Dollar, nachdem die US-Luftschläge gegen iranische Ziele am 9. Juni eine Risk-off-Welle durch den Kryptomarkt schickten. Der RSI liegt tief im überverkauften Bereich, der Fear and Greed Index verharrt bei 12, dem niedrigsten Stand seit dem FTX-Zusammenbruch. Trotz der Panik trotzte XRP dem Altcoin-Abverkauf und zog zuletzt 20,3 Millionen Dollar an. Der CLARITY Act steht seit dem 1. Juni auf dem Senatskalender und braucht laut Strategen einen Beschluss vor der August-Pause. Diese Mischung aus Krieg, hawkischer Federal Reserve und einer historischen Überverkauft-Lage bestimmt den aktuellen XRP Kurs.

XRP Kurs zwischen Iran-Schock, Panik und Rekord-Zuflüssen

XRP fiel laut 24/7 Wall St von 1,33 auf 1,11 Dollar und verlor sowohl den 50-Tage- als auch den 200-Tage-Durchschnitt. Der Auslöser kam aus der Geopolitik: Iran schoss am 8. Juni einen US-Apache nahe der Straße von Hormus ab, das US Central Command schlug am 9. Juni gegen iranische Luftabwehr zurück. Ölpreise sprangen, BlackRock warnte vor einem Energieschock vor dem Mai-CPI, und institutionelle Anleger reduzierten Risiko flächendeckend. Eine hawkische gewordene Fed, die für 2026 keine Zinssenkungen mehr in Aussicht stellt, entzog dem Markt den erwarteten Liquiditätsrückenwind.

Trotz dieses Umfelds sammelten Spot-XRP-ETFs allein im Mai 131,94 Millionen Dollar ein, die kumulierten Zuflüsse liegen seit November 2025 bei 1,43 Milliarden Dollar laut Yahoo Finance. Der CLARITY Act passierte am 14. Mai das Banking Committee und muss nun das Plenum nehmen, bevor die Sommerpause das Zeitfenster schließt. Polymarket sieht XRP bis Ende Juni in der aktuellen Spanne, Changelly traut dem Token maximal 1,37 Dollar zu. Standard Chartered hält das Jahresziel von 2,80 Dollar, was selbst im optimistischen Fall ein 2,5x über Monate bedeutet, abhängig von Senat und Iran-Deeskalation.

Pepeto (PEPETO)

Während XRP-Halter auf Senatsabstimmungen warten und die Fed Liquidität aus dem Markt zieht, rotiert das aktivere Kapital in Projekte mit kurzem Katalysator-Fenster. Pepeto hat genau in dieser Iran-Woche und während der überverkauften XRP-Lage über 10 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt, ein klares Signal für Überzeugungskapital statt Geduldskapital.

Anders als XRP, das sich durch regulatorische Verzögerungen arbeiten muss, betreibt Pepeto bereits eine vollständige Handelsinfrastruktur. PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei ab, eine Cross-Chain-Brücke transferiert Token zwischen Netzwerken zum Nulltarif, und ein integrierter Risikoscanner prüft jeden Vertrag vor dem Einstieg. Das gesamte System wurde von SolidProof auditiert, bevor der Vorverkauf öffnete, und jede Funktion läuft ausschließlich über den PEPETO Token.

Die Geschichte zeigt, was aus solchen Positionen wird: Pepe startete 2023 ohne ein einziges Produkt und erreichte 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. SHIB verwandelte laut CNN 8.000 Dollar in 9 Millionen Dollar. Pepeto trägt dieselbe Anziehungskraft, ergänzt sie aber durch eine geprüfte Plattform und denselben Mitgründer, der den originalen Pepe Coin aufbaute.

Mit 420 Billionen Token, einem sich nähernden Binance-Listing und einem Vorverkaufspreis von 0,0000001871 Dollar ist das Einstiegsfenster eng. Der XRP Kurs zeigt überverkaufte Signale, doch die größten Renditen dieses Zyklus entstehen erfahrungsgemäß dort, wo die Masse nicht hinschaut, bevor das Listing den Preis dauerhaft ersetzt.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt überverkaufte Signale, doch Iran-Krise und Fed-Kurs dämpfen jede schnelle Erholung. Selbst Standard Charterds optimistisches Szenario bietet 2,5x über Monate. Pepeto tritt mit funktionierender Plattform, SolidProof-Audit und über 10 Millionen Dollar Kapital in dieses Umfeld ein. Wer heute über den Pepeto-Vorverkauf einsteigt, sichert eine Position, die das Listing in Marktbewegungen umwandelt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Warum zieht Pepeto während des XRP-Einbruchs Kapital an?

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf, während XRP unter 1,20 Dollar fiel und die Iran-Eskalation den Markt erschütterte, weil Pepeto eine SolidProof-geprüfte Börse mit einem sich nähernden Binance-Listing betreibt. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.